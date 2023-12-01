Історична місія NASA на супутник Сатурна: на Титан летить вертоліт з ядерним двигуном (фото)

Уперше земний апарат побуває на поверхні іншого планетарного тіла в настільки глибокому космосі.

Вертоліт Dragonfly з ядерним двигуном повинен буде вивчати поверхню океанічного супутника Сатурна Титана. Одне з головних завдань місії — пошук ознак можливого позаземного життя. Спочатку апарат мав вирушити в космос у 2027 році, але тепер стало відомо, що місію перенесли на 2028 рік через бюджетну невизначеність, пише Space.

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NASA оголосило про нову дату запуску вертольота Dragonfly на найбільший супутник Сатурна Титан — ця історична подія має відбутися в липні 2028 року. Ще жоден космічний апарат не приземлявся на поверхні іншого планетарного тіла в настільки далекому космосі.

Dragonfly повинен буде літати над пісками Титана і приземлятися в тих місцях, які, на думку вчених, багаті на органічні молекули. Але через те, що в NASA не знають, скільки грошей їм виділять на продовження реалізації проєкту в 2024 і в 2025 році, деякі роботи в цьому напрямі було відкладено, а також змінено дату запуску на Титан, яка планувалася на 2027 рік.

Фото: NASA

Наразі це єдина місія NASA, яка призначена для вивчення Титана, поверхня якого вкрита піщаними пустелями, а також морями, озерами і річками з метану. Але під поверхнею супутника Сатурна, як вважають вчені, знаходиться величезний океан з рідкої води.

Літальний апарат Dragonfly вивчатиме не лише місцеві умови, а й шукатиме ознаки життя на основі води або вуглеводнів, яке може там існувати. Також гелікоптер збиратиме й аналізуватиме зразки місцевого ґрунту, який був створений різними геологічними процесами.

Титан є другим за розміром супутником у Сонячній системі і найбільшим супутником Сатурна. Його діаметр становить приблизно 5150 км. Для порівняння діаметр Землі — понад 12 700 км. У Титана дуже щільна атмосфера, стуки тривають 16 земних днів, а температура повітря опускається до мінус 180 градусів Цельсія. Фото: NASA/Cassini

Вивчення Титана має надважливе значення для вчених, адже крім того, що це океанічний світ, це ще й єдиний супутник у Сонячній системі, який має щільну атмосферу. Також тут існує схожий на земний гідрологічний цикл, коли відбувається переміщення метану між поверхнею та хмарами Титана, де випадають метанові дощі. Також учені вважають, що на Титані знаходиться багато складних органічних молекул, що збільшує шанси на виявлення позаземного життя.

Науковці з NASA вже провели серію випробувань прототипів гелікоптера Dragonfly та його окремих компонентів, як у закритих приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Зокрема, це відбувалося в пустелях штату Каліфорнія, які схожі на ті, що знаходяться на Титані.

Як уже писав Фокус, у NASA виникли несподівані труднощі на орбіті. Річ у тім, що космічний телескоп Габбл припинив свою роботу. Знаменита обсерваторія автоматично перейшла в безпечний режим.

Також Фокус писав про те, що США повертаються на Місяць вперше за 50 років набагато раніше, ніж передбачалося. Посадка на супутник Землі відбудеться вже в січні 2024 року.