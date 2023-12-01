Захист від деменції. Деякі особистісні якості можуть знизити ризик розвитку деменції

Нове дослідження виділило якості, які можуть стати захисним бар'єром між нашим мозком і деменцією. Однак, як і в усьому в житті, існує низка якостей, які роблять нас більш вразливими.

Недавнє дослідження показало, що деякі аспекти нашої особистості можуть впливати на ризик розвитку деменції. Це дослідження, не пов'язуючи безпосередньо особистість зі змінами в мозку, що спостерігаються при деменції, натякає на новий підхід до можливого зниження ризику розвитку деменції, пише New Atlas.

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі вивчили дані восьми досліджень на двох континентах, у яких узяли участь понад 44 000 осіб. Вони зосередилися на "Великій п'ятірці" особистісних якостей — сумлінності, екстраверсії, відкритості, невротизмі та поступливості — та їхньому взаємозв'язку з деменцією. За підсумками дослідження, вчені зробили висновок, що свідомість, екстравертність і позитивний погляд на речі можуть стати вашими союзниками в боротьбі з деменцією. З іншого боку, невротизм і схильність до негативних емоцій, таких як гнів або тривога, можуть збільшити ваш ризик. Незважаючи на зв'язок із ризиком деменції, дослідники не виявили прямого зв'язку між цими рисами характеру та фактичними змінами в мозку, які зазвичай спостерігаються у пацієнтів із деменцією.

Це дослідження не просто додає новий шар у наше розуміння деменції, воно відкриває потенційний шлях для раннього втручання. Звернувши увагу на риси особистості, ми зможемо розробити стратегії, що дають змогу знизити ризик розвитку деменції ще до того, як відбудуться зміни в мозку.

Одним з обмежень цього дослідження є обмеженість даних про зміни в мозку (невропатології), пов'язані з деменцією. Не всі учасники проходили розтин, тому зв'язок між особистістю і фізичними змінами в мозку залишається неясним.

Команда планує копнути глибше і вивчити людей, у яких спостерігаються зміни в мозку, характерні для деменції, але не проявляється когнітивний спад. Їх також цікавить, як фактори повсякденного способу життя можуть взаємодіяти з рисами особистості та впливати на ризик розвитку деменції.

Уявіть, що ваші особистісні якості — це набір інструментів. Деякі з них, такі як посидючість і товариськість, можуть допомогти створити захист від деменції. Інші, як-от схильність до занепокоєння чи зневіри, можуть зробити вас вразливішим. Але, що цікаво, ці риси, схоже, не пов'язані з реальними ушкодженнями мозку, що спостерігаються при деменції. Отже, головне питання — як ці риси характеру впливають на здоров'я нашого мозку Саме це і хочуть з'ясувати дослідники.

Це дослідження не говорить про те, що ваш характер зумовлює вашу долю щодо деменції. Але воно припускає, що те, як ми ставимося до життя — наші звички, погляди й емоційні реакції, може відігравати певну роль у здоров'ї нашого мозку з віком. У міру продовження досліджень ми зможемо знайти нові способи підтримки психічного благополуччя і, можливо, захисту від деменції.

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