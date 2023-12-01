Неймовірна міць. Крихітний новий острів Японії виплюнув у небо 200-метровий шлейф попелу (відео)

Підводний вулкан біля японського узбережжя вивергнувся вкотре — неймовірний стовп попелу і диму встигли зняти співробітники берегової охорони.

Раніше Фокус писав про те, що наприкінці жовтня 2023 року біля берегів Японії з'явився абсолютно новий острів, який буквально виріс із морської безодні. Він утворився в результаті виверження підводного вулкана біля японського острова Іволзіма, пише Live Science.

Через понад чотири тижні після першого виверження, підводний вулкан, що породив острів, вивергнувся знову, викинувши в небо неймовірний шлейф попелу і диму. Дивовижний момент встигли зафіксувати на камеру співробітники берегової охорони Японії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що підводний вулкан, який вивергається, розташований у південній частині дуги Ідзу-Огасавара в Тихому океані. Уперше він вивергнувся ще 21 жовтня, потім його активність наростала, а вже 30 жовтня вчені буквально фіксували вибухи кожні кілька хвилин. Кожен вибух фактично викидав каміння і попіл, в кінцевому підсумку утворюючи вулканічне оголення, назване Ніідзіма, що в перекладі з японської дослівно означає "новий острів".

Дослідники виявили, що Ніідзіма тепер також видно з космосу — про це свідчать супутникові знімки, зроблені Європейським космічним агентством на початку листопада. Дані свідчать про те, що в діаметрі острів сягає близько 100 метрів, а його найвища точка розташована на висоті близько 20 метрів над рівнем моря.

Незабаром виверження вщухли й вчені припустили, що незабаром острів може поглинути морська безодня, адже хвилі просто змиють його. Однак нове виверження струсонуло крихітний острів і цей момент співробітникам берегової охорони вдалося зафіксувати на відео. Відомо, що внаслідок виверження попіл і дим піднялися в небо на висоту близько 200 метрів. На кадрах також видно величезний вибух вулканічного матеріалу, при цьому каміння та інші уламки сипалися в море з темного шлейфу.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані з'явився новий острів, який швидко зростає.