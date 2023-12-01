У коралових лісах Тихого океану знайшли "японських лісових фей": розміром не більшим за скріпку для паперів

Дослідники відкрили два абсолютно нові види карликових кальмарів біля узбережжя Японії та дали їм кумедні імена на честь лісових фей.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, але вченим все ще відомо про нього занадто мало. Останнім часом вчені старанно намагаються скласти карту морського дна, але поки що цей проєкт перебуває на початковій стадії, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні морського середовища в коралових заростях і полях морських водоростей Окінави. У результаті їм вдалося відкрити й описати одразу два нових види карликових кальмарів, яких назвали на честь фей з японського фольклору та бойових мистецтв. Науковці зазначають, що обидва ці види було виявлено в субтропічних водах японського острова і вони зовсім крихітні — фактично розмір їхнього тіла не перевищує розміру скріпки для паперів.

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Дослідникам відомо, що представники цих видів воліють знаходити притулок у коралових заростях і полях морських водоростей Окінави. Карликовий кальмар Рюкюань (Idiosepius kijimuna) отримав свою видову назву "kijimuna" від міфічної істоти. Кіджимуна — рудоволосі духи, що мешкають у баньянових лісах і схожі на дітей. Ці крихітні кальмари злегка червоного кольору і мешкають у заростях морських водоростей недалеко від берега, на глибині всього близько 2 метрів. Зазначимо, що цей вид було виявлено ще 2018 року, однак у вчених бракувало інформації, щоб описати його офіційно.

Карликовий кальмар Ханнана (Кодама дзюдзюцу) дістав свою назву від підводного фотографа Брендона Раяна Ханнана Фото: Brandon Ryan Hannan

Другий вид карликових кальмарів Ханнана (Kodama jujutsu) отримав свою назву від підводного фотографа Брендона Раяна Ханнана, який першим їх виявив. Цей новий вид також був названий на честь міфічної істоти. Клдама — примарні округлі деревні духи, які, як припускають, мешкають у стародавніх лісах. Перекази свідчать, що їхня присутність є ознакою здорового лісу.

I. kijimuna плавно плаває, а K. jujutsu погойдується, витягнувши руки назовні, щоб спіймати свою здобич — як правило, це креветки. За словами дослідників, найскладнішим завданням було — відібрати зразки. Проблема полягала в тому, що обидва ці види мініатюрні та навряд чи досягають 1,5 сантиметра.

Науковці також виявили, що обидва кальмари воліють вести очний спосіб життя, а рюкюанські кальмари з'являються тільки взимку — вчені досі не розуміють, де вони проводять літні місяці.

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