Скарб буддійської святині: в Пакистані знайшли древні монети віком 2 тисячі років (фото)

Пакистанські археологи виявили в стародавньому місті Мохенджо-Даро скарб мідних монет, яким близько 2 тисяч років. Їх знайшли серед руїн буддійської святині.

Скарб стародавніх мідних монет, яким понад 2 000 років, виявлено серед залишків буддійської святині в древньому місті Мохенджо-Даро у Пакистані. Це місце, датоване приблизно 2600 р. до н. е., належить до стародавньої цивілізації долини Інду, пише Ancient Origins.

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Ці монети й святиня пов'язані з епохою Кушанської імперії, буддистського царства, що панувало з II століття до н. е. до III століття н. е., після завоювання Греко-Бактрійського царства, заснованого в Центральній Азії Александром Македонським.

Археолог Шейх Джавед Алі Сіндхі пояснив, що святиню побудували на покинутих руїнах Мохенджо-Даро приблизно 1 600 років потому. Віднайдені монети, що мають зеленуватий відтінок від корозії міді, виявили під час розкопок стіни, що обвалилася на місці знахідки.

Дослідники вважають, що всього є 1 000 — 1 500 окремих монет, деякі з яких мають зображення стоячої фігури — кушанського царя.

Віднайдені монети, що мають зеленуватий відтінок від корозії міді, виявили під час розкопок стіни Фото: Sheikh Javed Ali Sindhi

Ця знахідка має особливе значення, оскільки це перші артефакти, знайдені у святині з 1931 року. Монети схожі на знайдені у 1920-1930-х роках, із зображенням стоячої фігури та символів індуїстського бога Шиви на зворотному боці, що відображає поєднання буддистських вірувань з індуїстським походженням.

Мохенджо-Даро, колись важливе місто Хараппської цивілізації, покинули близько 1800 року до н. е., можливо, через зміну клімату, що призвела до сухості навколишнього середовища. Буддійську святиню, побудовану близько 150 р. н. е. під час правління Кушанської імперії, залишили до 500 р. н. е.

На той час Кушанська імперія розпалася на незалежні царства, які зазнали завоювань з боку сасанідських персів і північних загарбників.

Регіон Гандхара, що охоплює сучасні Пакистан і Афганістан, процвітав як центр буддійського мистецтва за часів правління Кушанської імперії. Такі міста, як Таксила в Пакистані, стали важливими центрами буддійського навчання, де знаходився один з найстаріших університетів світу, а також численні храми та монастирі.

Однак із занепадом Кушанської імперії та піднесенням ісламу в VII столітті буддизм поступово втратив вплив. Багато буддійських пам'яток занепало, але вцілілі місця, такі як Таксила, продовжують свідчити про багату буддійську спадщину регіону.

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