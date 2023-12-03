За різноманітний колір очей котів відповідає один незвичайний предок: що з'ясували вчені

Представники родини котячих демонструють напрочуд різноманітні кольори очей. А все тому, що кішки беруть початок від одного загадкового предка.

Уперше вчені досліджували еволюцію кольору очей у кішок і з'ясували, що за разючу різноманітність кольору очей цих тварин відповідає один незвичайний предок. Вчені вивчили кольори очей кішок, які живуть нині, і використовували комп'ютерну модель, щоб зрозуміти, як відбувався процес еволюції органів зору в котячих. Автори дослідження вважають, що предки всіх кішок мали сірі та карі очі, а сірий колір дозволив пізніше з'явитися іншим кольорам, пише Live Science.

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Нове дослідження, в якому вперше було проведено вивчення еволюції кольору очей котячих, було опубліковано на сервері препринтів bioRxiv. Вчені вивчили кольори очей понад 40 видів кішок. Потім вони об'єднали ці дані з тим, що вже відомо про еволюційні відносини між нині живими і вимерлими кішками, щоб за допомогою моделювання зрозуміти, який колір мали найперші кішки на Землі.

За словами вчених, найближчі з родичів кішок, які живуть нині, зокрема лінзанги, гієни та генети, мають карі очі. Таким чином можна припустити, що їхній спільний предок також мав такий колір очей. Але щось змінилося з появою родини котячих мільйони років тому, про що свідчить різноманітність кольору очей у цих тварин, яку можна побачити зараз. Йдеться і про те, що в багатьох котячих є блакитні, зелені та жовті очі.

За словами вчених, наразі представники родини котячих, за винятком селекційно виведених домашніх кішок, мають 5 основних кольорів очей: коричневий, сірий, жовтий, зелений і блакитний. Фото: Sky News

За словами вчених, наразі представники родини котячих, за винятком селекційно виведених домашніх кішок, мають 5 основних кольорів очей: коричневий, сірий, жовтий, зелений і блакитний. Водночас далекосхідні леопарди, іржаві кішки, південноафриканські дикі кішки (це підвид афро-азійської дикої кішки, яка є предком домашніх кішок), а також 2 види рисі мають 4 різні кольори очей. Але більшість представників котячих мають тільки два або три кольори.

Автори дослідження кажуть, що колір очей кішок визначають два пігменти — еумеланін і феомеланін. У карих очах більше еумеланіну, а жовтих — більше феомеланіну. У сірих очах є помірна кількість того й іншого пігменту, але цього недостатньо, щоб створити інший колір. У блакитних і зелених очах є нижчий рівень обох пігментів.

Учені дійшли висновку, що сірі очі з'явилися через випадкову мутацію в предка всіх кішок, якого вони поки що не змогли ідентифікувати. Ця мутація призвела до зниження кількості еумеланіну, і це стало першим кроком до появи карих очей, а потім і інших кольорів. Але вчені поки точно не можуть сказати, який механізм стояв за появою інших, крім карого, кольорів очей у котячих.

Учені не виявили переконливого зв'язку між кольором очей та іншими фізичними характеристиками тварин, їхньою поведінкою та середовищем існування, які могли б пояснити наявність різного кольору очей. Автори дослідження вважають, що найімовірніше за цим стоїть статевий відбір, тобто це пов'язано з уподобаннями у виборі партнера.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чи справді руді кішки поводяться дурнішими за інших. Вчені провели велике дослідження, щоб нарешті зрозуміти, чи може колір шерсті кішок впливати на їхню поведінку.