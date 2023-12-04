Сонячний максимум у всій красі можна побачити в унікальний день у 2024 році (фото)

Оскільки активність Сонця досягне піку раніше, ніж прогнозувалося, сонячна корона матиме найкращий вигляд під час повного сонячного затемнення.

Любителів астрономії очікує найкращий прояв сонячного максимуму під час повного сонячного затемнення, яке відбудеться 8 квітня наступного року. Саме в цей день можна буде побачити в найкращому вигляді найбільш гарячу зовнішню атмосферу Сонця — корону. І це можна буде зробити навіть неозброєним оком, пише Live Science.

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За словами вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, коли Місяць повністю закриє собою Сонце під час повного сонячного затемнення 8 квітня 2024 року, сонячну корону можна буде спостерігати неозброєним оком у найкращому вигляді. Але це буде дуже короткий проміжок часу, а тому краще для спостереження за Сонцем у цей час все ж таки використовувати спеціальне обладнання, як мінімум особливі окуляри.

Вчені вважають, що корона Сонця в цей час матиме дійсно приголомшливий, унікальний вигляд, і це пов'язано з тим, що Сонце в цей час досягне піку своєї активності, тобто сонячного максимуму. Як свідчать спостереження, сонячний максимум настане на рік раніше, ніж передбачалося, а тому пік сонячної активності припаде на період із січня по жовтень 2024 року.

Протягом 11-річного циклу, який керується магнітним полем нашої зірки, Сонце має періоди як підвищення, так і зниження своєї активності. Ці періоди отримали назву сонячний максимум і сонячний мінімум. Коли пік активності підвищується, то на Сонці утворюється величезна кількість сонячних плям, тобто темніших ділянок на його поверхні, де відбувається велика кількість спалахів і вивержень плазми в космос.

Корона Сонця під час сонячного максимуму 2012 року була добре видна під час повного сонячного затемнення Фото: Live Science

За словами Раяна Френча з Національної сонячної обсерваторії США, сонячна корона завжди змінюється і це залежить від періодів активності Сонця. Саме під час повного сонячного затемнення 8 квітня 2024 року можна буде помітити різницю між короною, яку видно під час сонячного мінімуму та сонячного максимуму. Корона Сонця матиме набагато більший розмір і може бути схожа на традиційне зображення зірок, яке малюють діти. Бо в цей час на тлі темного диска Місяця, навколо нього буде видно величезне яскраве коло з променями, спрямованими в космос. Насправді це викиди плазми, які вивергаються частіше саме під час сонячного максимуму.

За словами вчених, хоча останнє повне сонячне затемнення характеризувалося збільшеною короною, вона відрізнялася від тієї, яку буде видно у квітні 2024 року. Це пов'язано з тим, що минулого разу відбулося гібридне сонячне затемнення, коли Місяць був досить великим, щоб закрити Сонце, а тому корона була не надто добре виражена. Але 8 квітня наступного року це буде звичайне повне сонячне затемнення і Місяць хоч і закриє собою Сонце, але корона буде видна набагато краще. І сама подія триватиме довше, приблизно 4 хвилини.

Як уже писав Фокус, на Землю чекає масове вимирання, але її врятує зірка-втікачка. Вчені припускають, що порятунок нашої планети може відбутися за допомогою великої катастрофи.