Винен не шоколад. Названо неочевидний продукт, пов"язаний з розвитком діабету

Дослідники перерахували список продуктів, які підвищують ризик розвитку діабету II типу і серед них немає солодощів.

Нове і вже друге за рахунком дослідження показало, що продукти, які зазнали ультраобробки (UPF), завдають серйозної шкоди нашому здоров'ю, пише DailyMail.

Десятиліттями продукти харчування, що містять певного роду добавки, піддавалися критиці через ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань. Експерти навіть закликали виключити з раціону ультраоброблені продукти, де штучних інгредієнтів більше, ніж натуральних.

У новому ж дослідженні вчені з Південної Кореї з'ясували, що такі продукти, як піца, локшина, морозиво, ковбаса і шинка, підвищують ризик розвитку діабету II типу.

При цьому, згідно з новими даними, високе споживання шоколаду і солодощів було пов'язане з нижчим розвитком діабету.

Річ у тім, що продукти UPF містять інгредієнти, які люди часто не додають під час приготування домашньої їжі. Наприклад, такі добавки включають хімікати, барвники, підсолоджувачі та консерванти, які подовжують термін придатності продукту.

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Готові страви, морозиво і томатний кетчуп — найкращий приклад продуктів, які потрапляють до списку UPF. Також це продукти з низькою поживною цінністю, оскільки вони містять більше цукру, солі та жиру.

У своїй роботі дослідники з Корейського університету в Сеулі проаналізували дані більш ніж 7 тис. осіб віком від 40 до 69 років. Опитування містило дані про 103 різні продукти і те, як їх вживали випробовувані.

На початку шкали були люди, у яких обсяг вживання UPF становив менше ніж 1,6% від їхнього щоденного споживання їжі в грамах. На іншому кінці шкали були люди, які вживали до 44,9% UPF від свого щоденного раціону.

Найбільш часто вживаними ультраобробленими продуктами були газовані напої та локшина швидкого приготування.

За період спостереження, який становив у середньому 15 років, діабет II типу розвинувся у 1187 учасників.

Дослідження показало, що у випробовуваних, які їли найбільше UPF у своєму щоденному раціоні, ризик розвитку діабету був на 34% вищим, ніж у тих, хто відмовлявся від шкідливої їжі.

Учені також зазначають, що ризик розвитку хвороби особливо зростав під час вживання шинки та ковбаси. Також збільшувало ризик вживання морозива, локшини швидкого приготування та газованих напоїв.

Несподіваним виявилося те, що ефект від вживання солодощів і шоколаду був прямо протилежний.

Дослідження пов'язало вживання солодких ласощів зі зниженням ризику на 22%.

Автори припускають, що це пов'язано з високим вмістом флавоноїдів у шоколаді. Раніше було доведено, що ця поживна речовина підвищує чутливість до інсуліну і найбільш сконцентрована в якісному чорному шоколаді.

"Наші дані показують, що високе споживання продуктів, які зазнали ультраобробки, особливо шинки, ковбаси, локшини, морозива і газованих напоїв, пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету II типу у дорослих людей", — йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, вчені прирівняли нездорову їжу до алкоголю, тютюну та кокаїну. Експерти вимагають від ВООЗ визнати вживання нездорової їжі справжньою залежністю, як алкоголізм чи наркоманія.