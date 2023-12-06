На шляху до найдорожчого астероїда: апарат NASA зробив перші знімки космосу (фото)

Дві камери космічного апарату "Психея" створили зоряну мозаїку з 68 знімків.

4 грудня космічний апарат "Психея", який прямує, як вважається, до найдорожчого астероїда в Сонячній системі (16) Психея, вперше зробив знімки космосу, пише Space.

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Відтоді, як апарат NASA 13 вирушив у подорож до знаменитого астероїда, який складається, як вважається, з величезної кількості цінних металів, він летів у космосі без увімкнених камер. Астероїд (16) Психея розташований між Марсом і Юпітером у головному поясі астероїдів і є металевим астероїдом, до складу якого входить багато заліза і нікелю. Ці метали, крім того, що їх дуже багато і коштують вони дорого, становлять велику наукову цінність, адже подібний склад має ядро Землі. Отже, можна вивчити наше ядро за допомогою цього астероїда.

Згідно з повідомленням NASA, 4 грудня апарат "Психея" за допомогою своїх двох камер вперше зробив фотографію космосу. На зображенні показано мозаїку необроблених даних, де видно різні зірки, видимі з точки зору апарата NASA. Те, що дані необроблені означає, що на зображенні багато світлового шуму, але фахівці місії вже працюють над більш точним налаштуванням камер.

Цю зоряну мозаїку було зроблено на основі зображень, отриманих 4 грудня обома камерами космічного апарату "Психея" Фото: NASA

Вчені будуть використовувати подібні фотографії зірок, щоб перевірити, як працюють камери апарату. У 2026 році "Психея" здійснить обліт Марса, щоб використовувати його гравітацію для досягнення кінцевої мети. Вчені сподіваються під час цього маневру отримати зображення Червоної планети. І тільки у 2029 році зонд досягне астероїда (16) Психея і зробить перші знімки цього космічного каменю.

Цей знімок являє собою ту саму зоряну мозаїку, але без вказівок назв об'єктів Фото: NASA

Насправді знімок, показаний вченими з NASA, складається з 68 окремих зображень зірок у сузір'ї Риби. Найяскравіша з показаних зірок — це Мю Риби, яка має зоряну величину 4,9. Решта зірок на знімку мають зоряну величину від 7 до 9.

Зоряна величина — це характеристика яскравості будь-якого об'єкта, який перебуває в космосі. Наприклад, об'єкт, що має зоряну величину 0, насправді в 100 разів яскравіший за об'єкт із величиною 5. Для порівняння, якщо дивитися із Землі на повний Місяць, то він має зоряну величину мінус 12,6. Тобто чим яскравіший об'єкт, тим він має більшу від'ємну величину.

Як уже писав Фокус, комічний апарат "Психея" вперше передав на Землю повідомлення за допомогою лазера, коли він перебував далеко за межами Місяця. Лазерний сигнал пролетів 16 млн км, перш ніж досяг нашої планети. Річ у тім, що вчені продовжують тестувати та налаштовувати передову систему лазерного космічного зв'язку.

Фокус уже писав докладно про основні характеристики астероїда (16) Психея, а також про те, чи зможуть люди добувати цінні метали, які він зберігає в собі.

Також Фокус писав про те, чому в Сонячній системі є газові планети, але немає газових супутників. Вчені вже виявили кам'янисті, океанічні та крижані супутники, але газових так і не знайшли.