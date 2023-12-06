Неймовірно теплі 30 днів на Землі: названо найспекотніший листопад в історії (фото)

Учені офіційно визнали листопад 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень, як і нинішній рік загалом.

Кліматична криза невблаганно насувається: останнє десятиліття на Землі вже стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Ймовірно, ця тенденція збережеться й надалі. Учені щойно офіційно підтвердили, що минулий місяць побив попередні температурні рекорди й став найспекотнішим листопадом за всю історію спостережень, пише Daily Mail.

Останній місяць осені став п'ятим поспіль рекордним місяцем, оскільки, починаючи з червня, кожен наступний місяць був найтеплішим за всю історію. Про це свідчать дані Служби зміни клімату Copernicus (C3S). Спостереження показали, що в листопаді середня глобальна температура планети сягнула 14,22°C, що на 0,85°C спекотніше, ніж у середньому за останні три десятиліття.

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Виключно теплі температури листопада також зробили цю осінь найспекотнішою за весь час спостережень. Ба більше, вчені вважають, що 2023 рік також стане найспекотнішим за всю історію. Зазначимо, що результати цього дослідження ґрунтуються на комп'ютерному аналізі набору даних ERA5, що включає мільярди щогодинних метеорологічних записів із супутників, кораблів і метеостанцій.

Листопад 2023 року став найспекотнішим в історії спостережень Фото: Copernicus Climate Change Service

Ба більше, вчені виявили, що листопадова температурна аномалія стала однією з найбільших за всю історію: різниця між зафіксованою температурою і середньою температурою за останні 30 років стала найбільшою.

За словами заступника директора C3S Саманти Берджесс, у 2023 році вже було 6 рекордних місяців і два рекордні сезони (літо й осінь). У результаті вчені зіставили дані та дійшли висновку, що 2023 рік неодмінно стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Середні глобальні температури з січня по листопад зросли трохи вище середнього за 11 місяців 2016 року, попереднього найспекотнішого року.

Середні глобальні температури у 2023 році Фото: Copernicus Climate Change Service

Дані показують, що протягом року середня температура Землі була на 1,46°C вищою за середній доіндустріальний період між 1850 і 1900 роками. Попри це, дані Глобального вуглецевого бюджету свідчать про те, що викиди вуглекислого газу зросли до рекордно високого рівня у 2023 році.

Вчені попереджають, якщо необхідних кроків не буде зроблено вже сьогодні, глобальна температура Землі продовжуватиме зростати, і ситуація лише погіршуватиметься.

Раніше Фокус писав про те, що чим ближче кліматична катастрофа, тим більше нафти ми викачуємо.