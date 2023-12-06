33 нещастя. Щось постійно винищувало родичів крокодилів на Землі: що їх переслідувало

Вчені склали генеалогічне древо хижаків, щоб пролити світло на їхню еволюцію — результати виявилися вельми цікавими.

Питання про те, чому у крокодилів так мало живих видів, у той час, як кількість видів їхніх найближчих із нині живих родичів, птахів, налічує близько 11 000 видів. У новому дослідженні вчені вирішили пролити світло на цю таємницю і зосередилися на складанні генеалогічного древа крокодилів, пише PHYS.org.

Під час дослідження команда з Йоркського університету нанесла на мапу генеалогічне древо лютих хижаків та їхніх давно вимерлих родичів, відомих як псевдозухії. Далі вчені порівняли дерево з даними літопису скам'янілостей, щоб з'ясувати, що переслідувало родичів крокодилів і раз у раз винищувало їх.

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Команда виявила, що ключовими факторами формування різноманітності сучасних крокодилів та їхніх вимерлих родичів стали зміни клімату та конкуренція з іншими видами. Водночас автори дослідження виявили, що екологія зіграла ключову роль у виживанні крокодилів та їхніх родичів, причому незалежно від того, чи жили вони на суходолі, в морі або прісній воді.

Наприклад, результати показують, коли глобальна температура підвищилася, кількість видів морських і наземних родичів крокодилів значно збільшилася. Водночас посилення конкуренції за ресурси з акулами, морськими рептиліями та динозаврами, ймовірно, призвело до їхнього зникнення. Водночас прісноводні родичі крокодилів не відреагували на зміну температури, проте зазнали ризику зникнення через підвищення глобального рівня моря.

Наразі 7 видів крокодилів перебувають під загрозою зникнення, ще 4 види визначено як вразливі. Автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть надати важливу інформацію, необхідну для збереження цих хижаків, а також інших видів, що перебувають під загрозою. Особливо в нинішніх реаліях, коли клімат Землі продовжує змінюватися, а вчені попереджають, що на нас чекає лише підвищення температур.

За словами автора дослідження, доктора біології Кеті Девіс, дані нового дослідження вкотре показують, наскільки важливо думати про екологію, коли ми намагаємося передбачити, як види можуть відреагувати на сьогоднішні зміни клімату.

Під час дослідження вчені побудували велику філогенію, схожу на генеалогічне древо, для всіх крокодилів і їхніх вимерлих родичів. У результаті їм вдалося визначити, скільки нових видів утворилося і скільки видів вимерло. Далі вони об'єднали це з даними про зміну клімату в минулому, зокрема про температуру та рівень моря. Усе це дало їм змогу пов'язати появу та зникнення видів, пов'язане зі зміною клімату.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що крокодили практикують непорочне зачаття.