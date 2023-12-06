Чи мити курку перед приготуванням: відповідь мікробіолога може шокувати

Дослідники розповіли, чи варто обполіскувати м'ясо перед тим, як братися за його приготування з точки зору науки.

Нещодавно опублікований у TikTok рецепт приготування курки викликав безліч запитань щодо того, як правильно це слід робити. Причому у користувачів виникли питання зовсім не щодо рецептури страви, а одного конкретного моменту — чи варто мити курку перед приготуванням? У результаті в соціальних мережах виникла суперечка, пише Inverse.

На щастя, пролити світло на ситуацію зголосився мікробіолог з Університету Лестера Прімроуз Фрістоун. За словами вченого, попри те, що шеф-кухар не стала мити курку перед приготуванням і це викликало безліч запитань, кухар насправді зробила правильний крок. Наука говорить про те, що птицю не варто мити перед приготуванням — це може збільшити ризик захворювань харчового походження.

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Ще півстоліття тому сліди пір'я, слизу та бруду могли призвести до необхідності мити курей, проте нині м'ясо курки вже попередньо вимите і готове до приготування, коли ми купуємо його.

За словами Прімроуза, попри те, що курка справді може містити шкідливі мікроорганізми, миття її перед приготуванням не видалить їх. Відомо, що курка природним чином є переносником сальмонели та кампілобактерії, здатних спричинити важкі захворювання, основними симптомами яких є:

лихоманка;

нудота;

блювання;

діарея;

у рідкісних випадках септицемія (зараження крові).

За словами медиків, найбільшому ризику в цій ситуації піддаються:

діти;

літні люди;

вагітні жінки;

люди з іншими захворюваннями;

люди зі слабкою імунною системою.

Але навіть у здорових людей інфекції, спричинені сальмонелами та кампілобактеріями, можуть призвести до госпіталізації та навіть смерті. Водночас миття курки перед приготуванням зовсім не здатне знищити всі мікроби всередині м'яса. У кращому разі, ця процедура усуне бактерії на поверхні м'яса, однак насправді така практика лише збільшує загальний ризик зараження. Річ у тім, що миття може призвести до того, що хвороботворні мікроорганізми, змиті з курячої шкірки, можуть поширитися по всій кухні.

Крім того, вчені зазначають, що замочування птиці в розсолі з води та оцту або цитрусового соку також не зробить м'ясо безпечнішим. Попередні дослідження вже показали, що сальмонела не гине після замочування курки в оцті або цитрусовому соку понад 5 хвилин. Інші дослідження показують, що кількість кампілобактерій справді може зменшитися після подібної процедури, але якщо вона триватиме щонайменше 24 години.

Як безпечно приготувати курку

За словами Прімроуза, існує кілька простих кроків, здатних убезпечити нас від хвороб харчового походження. По-перше, після покупки варто позбутися пакування, в якій продавалася курка, бо вона може бути заражена бактеріями. Вчені радять перекласти м'ясо в чистий пакет.

По-друге, під час приготування курки варто використовувати чисту обробну дошку. По-третє, щоб позбутися бруду, слизу та вологи на поверхні курки, достатньо просто промокнути її серветкою, а паперовий рушник слід одразу ж викинути у відро для сміття. По-четверте, після приготування курки варто вимити руки з милом теплою водою щонайменше за 20 секунд, щоб позбутися бактерій, які могли залишитися. Далі слід вимити обробну дошку та інше кухонне приладдя, яким ви користувалися під час приготування.

За словами дослідників, головне правило полягає в тому, щоб внутрішня температура курки досягла близько 75°C. Це ефективно вбиває бактеріальні патогени, включно із сальмонелою та кампілобактером. А тому краще використовувати термометр під час приготування птиці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.