Найстрашніша різдвяна ялинка на Землі: як не принести додому сотні "монстрів" (відео)

Дослідники радять старанно оглянути святкове дерево, перш ніж принести його додому — те, що може здатися сосновою шишкою, зовсім нею не є.

Різдвяні та новорічні свята наближаються, а разом із ними наближається і день вибору та купівлі новорічної ялинки, що тішитиме нас усі свята. Однак учені підклали ложку дьогтю в цей, здавалося б, радісний процес вибору святкового дерева та його прикрашання, пише IFLScience.

За словами дослідників, перш ніж занести новорічну ялину в дім, нам слід уважно її оглянути. Особливу увагу вчені радять приділити ялиновим шишкам або тому, що може ховатися за ними.

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Часом на святкових деревах можна помітити нарости, які неозброєним поглядом можна прийняти за звичайну соснову шишку. На жаль, у цій шишці може ховатися щось інше — за словами вчених, подібні нарости цілком можуть виявитися мішечками з яйцями богомола.

Подібна історія вже сталася 2018 року, коли Андреа Кауард принесла додому різдвяне дерево. Сім'я нічого не підозрювала до того моменту, поки в якийсь момент на ньому не вилупилися "сотні друзів". Відтоді сім'я віддає перевагу лише штучній ялинці.

За словами вчених, залежно від виду богомола в одному такому мішечку може міститися від кількох до сотень яєць. Коли богомоли вилуплюються з цього мішечка, це досить дивовижне видовище, але його навряд чи можна назвати "святковим".

Дослідники зазначають, якщо на дереві все ж таки буде виявлено подібний наріст, слід негайно відрізати гілку і помістити її в сад або парк. Зазначимо, що наразі не йдеться про загрозу для життя людини, оскільки по суті богомоли нешкідливі для всіх, крім своєї здобичі, якою люди, на щастя, не є.

Вчені зазначають, що проблема полягає в тому, що вилуплення богомолів у приміщенні становить небезпеку для комах. За словами дослідника з Університету Іллінойсу Кріса Енрота, опинившись у теплому будинку, дитинчата богомола, найімовірніше, вилупляться, а потім просто загинуть від голоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як ялинки розвинули свою чудову пірамідальну форму.