Паразит, що руйнує мозок, є в домашніх кішках: учені розповіли, чого варто побоюватися

Хоча наші пухнасті й муркотливі друзі часто стають нашими моральними союзниками у скрутну хвилину, нове дослідження розкрило серйозну небезпеку, яка таїться в них.

Дослідники з Квінслендського університету, Австралія, викликали цікавість своїм нещодавнім оглядом проблем мозку, пов'язаних з домашніми улюбленцями. Вони проаналізували 17 досліджень з 11 країн, включно зі США та Великою Британією, які проводилися протягом 44 років. Інтригуючим є їхній висновок: у людей, які піддавалися впливу кішок до 25 років, шанси на розвиток шизофренії збільшуються приблизно вдвічі, пише Daily Mail.

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Вчені вважають, що цей зв'язок може бути зумовлений паразитом, що зустрічається у кішок, — Toxoplasma gondii, або T. gondii. Цей крихітний організм може пробратися в наше тіло навіть через укус кішки і потенційно порушити роботу нейромедіаторів нашого мозку. Це може призвести до змін особистості, психотичних симптомів і таких розладів, як шизофренія.

Американське дослідження, в якому взяли участь 354 студенти, не виявило прямого зв'язку між наявністю кішки і рисами характеру, схожими з шизофренією. Однак ті, кого кусали кішки, показали вищі бали за "шкалою шизотипії" — інструментом, що використовується для вимірювання певних моделей мислення, які часто трапляються за шизофренії.

На шизофренію страждає близько 1 % населення планети, зокрема два мільйони американців. Це серйозний психічний розлад, що впливає на думки, почуття і поведінку, часто відриває людину від реальності. Його точна причина невідома, вважається, що це поєднання генетики, хімічних проблем мозку, а також, можливо, вірусів або імунних порушень. Симптоми зазвичай проявляються у віці від 16 до 30 років і поділяються на позитивні (не в контексті "позитивних"), негативні та когнітивні.

Позитивні симптоми:

галюцинації

маячні ідеї

порушення мислення.

Негативні симптоми:

менше емоцій у виразі обличчя або голосу

зниження задоволення від повсякденного життя

труднощі з початком і продовженням будь-якої діяльності.

Когнітивні симптоми:

проблеми з концентрацією уваги

проблеми з робочою пам'яттю

труднощі з розумінням і прийняттям рішень.

Учені вважають, що кішки знижують рівень стресу і тривоги у людей, потенційно знижуючи ризик серцевих нападів майже на третину Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Не всі згодні з висновками дослідження. Критики, зокрема доктор Саніл Реге, психіатр, зазначають, що більшість розглянутих досліджень відомі тим, що показують зв'язки, яких насправді може і не бути. Вони стверджують, що такі фактори, як соціальний та економічний стан і сімейна історія, не були належним чином враховані.

Наприклад, британське дослідження пов'язало вплив кішок у дитинстві з більш вираженими ознаками шизофренії в 13 років. Але цей зв'язок зник, щойно дослідники врахували інші чинники, які могли вплинути на результати.

Незважаючи на те що в огляді йдеться про цікавий зв'язок між впливом кішок і шизофренією, важливо пам'ятати, що це складне питання. Інші фактори, як-от генетика і навколишнє середовище, відіграють важливу роль, тому до висновків дослідження слід підходити виважено. Ця наукова робота відкриває двері для подальших досліджень, але це не привід ставитися до наших котячих друзів із зайвою підозрілістю.

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