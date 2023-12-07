Повернути назад вік: учені розкрили способи позбавлення від сивини

Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Багато хто з нас хоча б раз у житті чув фразу про те, що "від стресу волосся сивіє". Але вчених цікавило питання правдивості цього твердження і дослідження 2021 року нарешті пролило світло на цю тему, розповівши про реальну ймовірність розпрощатися зі своїм кольором волосся через складний період у житті, пише ScienceAlert.

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Спочатку давайте поговоримо про те, чому волосся стає сивим або білим. З віком пігментні клітини у волосяних фолікулах поступово відмирають, що означає зменшення кількості меланіну — речовини, яка надає волоссю кольору. Але є один нюанс — схоже, стрес теж може відігравати роль у цьому процесі.

Цей зв'язок ми спостерігали на мишах, але довести його на людях було непросто. У новому дослідженні взяли участь 14 добровольців віком від 9 до 65 років, у яких почало з'являтися сиве або біле волосся. Щоб знайти цих добровольців, знадобилося два з половиною роки, тож це не повсякденне явище.

Дослідники використовували особливу техніку сканування з високою роздільною здатністю, щоб ретельно проаналізувати це волосся. Найцікавіше, що вони виявили різні відтінки сивини, що говорить про те, що втрата пігменту у волоссі не є одностороннім процесом.

Учасники також вели "щоденники стресу", записуючи свій рівень стресу протягом року. Коли дослідники порівняли ці щоденники зі змінами кольору волосся, вони помітили закономірність. У деяких людей волосся поверталося до свого первісного кольору в менш стресові періоди. Наприклад, в однієї людини волосся стало темнішим, коли вона була у відпустці.

Людське волосся практично не піддається руйнуванню, за винятком вогню, і навіть може зберігатися століттями за правильних умов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Ба більше, дослідження виявило зв'язок між білим волоссям і підвищеним вмістом білків, пов'язаних із мітохондріями — крихітними енергетичними центрами в наших клітинах. Це підтверджує ідею про те, що стрес, який впливає на енергоспоживання та обмін речовин у нашому організмі, може впливати на колір волосся.

Але ось у чому заковика: хоча дослідження показує, що сиве або біле волосся може повернути свій колір у певних ситуаціях, це не означає, що все сиве волосся оборотне, особливо з віком. Дослідники вважають, що існує біологічний віковий поріг, коли волосся починає безповоротно сивіти, і стрес може підштовхнути нас до нього трохи раніше.

Хоча результати дослідження інтригують, вони не є універсальними. Зменшення стресу в тих, хто сивіє вже багато років, найімовірніше, не поверне їм колишній колір волосся. Але це дослідження пропонує кілька цікавих ідей про те, як наш організм реагує на старіння і стрес.

Стрес може сприяти посивінню волосся, але не чекайте, що відпустка без стресу стане фонтаном молодості для ваших локонів. Результати дослідження насамперед були спрямовані на розуміння складних способів реагування нашого організму на старіння і стрес, що само по собі дуже здорово.

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