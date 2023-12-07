Атомна енергетика на Місяці: компанія Rolls-Royce представила свій ядерний реактор (фото)

Британська компанія планує підготувати діючий реактор для відправки на Місяць через кілька років.

Компанія Rolls-Royce представила концептуальний ядерний реактор, який може забезпечити енергією майбутні бази на супутнику Землі. Поки що це тільки модель, але інженери британської компанії мають намір створити в найближчому майбутньому працюючу версію для того, щоб відправити її на Місяць уже в 2029 році, пише Space.

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У березні Космічне агентство Великої Британії виділило компанії Rolls-Royce майже 4 млн доларів для розробки потенційно революційної місячної технології — ядерного реактора для забезпечення енергією баз на Місяці.

Згідно із заявою компанії, це дало змогу провести важливі дослідження і розробити технології, які наближають головну мету — створити працюючий міні-реактор, що створює ядерну енергію. При цьому цю розробку можна буде використовувати не тільки в космосі, а й на Землі.

Модель міні-реактора, представлена компанією Rolls-Royce, має ширину 1 метр і довжину 3 метри. Поки що, цей пристрій не створює енергію і потрібно ще 6 років і кілька мільйонів доларів для того, щоб створити діючий пристрій. Якщо все піде за планом, то у 2029 році цей реактор вирушить на Місяць для перевірки працездатності технології. Процес створення енергії в новому реакторі буде таким самим, як і на АЕС, тобто енергія виділяється внаслідок поділу ядра атома.

Модель міні-реактора, представлена компанією Rolls-Royce, має ширину 1 метр і довжину 3 метри. Поки що, цей пристрій не створює енергію і потрібно ще 6 років і кілька мільйонів доларів для того, щоб створити діючий пристрій Фото: Rolls-Royce

Більшість апаратів, які вирушають на поверхню Місяця, отримують енергію від сонячних променів. Але цей спосіб має свої обмеження, адже щомісяця на Місяці на 2 тижні настає ніч і сонячного світла недостатньо для отримання енергії.

Простішим і менш потужним джерелом ядерної енергії, яке використовується в деяких космічних апаратах, є радіоізотопні термоелектричні генератори (РТГ). Ці ядерні батареї засновані на природному процесі радіоактивного розпаду, під час якого менш стабільне ядро з часом перетворюється на більш стабільне, виділяючи при цьому енергію.

З іншого боку, процес ядерного поділу розщеплює велике атомне ядро на дрібніші фрагменти. У результаті реакції виробляється набагато більше енергії.

Інженери компанії Rolls-Royce зараз займаються вивченням методів, які дадуть змогу перетворювати тепло, що виділяється реактором унаслідок ядерного поділу, на електрику. У звичайних ядерних реакторах на Землі це тепло призводить до закипання води, яка потім перетворюється на пару, що обертає турбіну. Однак така система може виявитися занадто складною для космічної техніки.

Фокус уже писав про те, що почалися експерименти на найбільшому термоядерному реакторі у світі. Метою цих експериментів є отримання чистої, майже безмежної енергії у великих кількостях. Вважається, що це дасть змогу позбутися використання викопного палива і задовольнить усі енергетичні потреби на Землі. Але шлях до отримання термоядерної енергії, такої ж, як виробляє Сонце, не такий простий.