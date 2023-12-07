Парадокс кризи середнього віку розгадано: навіщо чоловіки купують дорогі авто після 40 років

Дослідники вважають, що знайшли відповідь на запитання, чому чоловіки середнього віку прагнуть купити автомобіль преміумкласу.

Широко поширена думка про те, що після 40 років настає якась криза середнього віку, яка штовхає людей на відчайдушні вчинки. Наприклад, існує думка, що саме в цьому віці чоловіки воліють купувати авто преміумкласу і тепер, схоже, вчені зрозуміли, чому це відбувається, пише Daily Mail.

Водночас деякі дослідження припускають, що купівля на суму понад 100 000 доларів не допомагає людині середнього віку почуватися "більш живою", однак результати нового дослідження свідчать про те, що купівля авто преміумкласу насправді може підвищити впевненість у собі.

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Нове дослідження було проведено вченими з Федерального університету Ріо-Гранде в Бразилії. Результати дослідження показали, що чоловіки, які володіють такими авто як Corvette і Porsche, сприймаються як такі, що мають вищий рівень шлюбних цінностей і соціального домінування. Ба більше, результати дослідження показують, що вони загалом вважаються більш компетентними.

Автори дослідження вважають, що результати пов'язані з тим, що чоловіки й жінки вірять, що бути партнером власника дорогого авто насправді може бути вигідно.

Зазначимо, що дослідження вчених складалося з двох частин. У першій вони зосередилися на впливі споживчого вибору на оцінку цінності спарювання та соціального домінування. У другій частині дослідження вчені зосередилися на тому, як себе сприймає сам власник суперкара.

У першій частині дослідження взяли участь 171 реципієнт, які пройшли опитування, дивлячись на людей протилежної статі, які володіють суперкарами. Учені зазначають, що в цьому етапі дослідження взяли участь 93 жінки, решта реципієнтів були чоловіками. Результати засвідчили, що незалежно від статі реципієнти могли отримати вигоду зі стосунків із партнерами, які володіють дорогими авто.

У другій частині дослідження взяли участь 409 осіб: з них 206 жінок і 203 чоловіка, які володіли розкішними або популярними авто. Науковці попросили їх розповісти про своє самосприйняття соціального статусу, соціального домінування та партнерів. Результати показують, що власники авто преміумкласу продемонстрували вищий рівень суб'єктивного соціального статусу, ніж учасники з популярним автомобілем або без нього.

Раніше Фокус писав про те, чому криза "середини життя" не більше ніж міф.