Наближаємо похмуре майбутнє. Востаннє атмосфера Землі була настільки погана 14 млн років тому

Дослідники виявили, що вміст вуглекислого газу в атмосфері планети досяг неймовірних розмірів.

Історія нашої планети налічує неймовірні 4,5 мільярда років: за цей час Земля пережила безліч хороших і не дуже моментів. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як за весь цей час змінювалася атмосфера нашої планети, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені виявили, що вміст вуглекислого газу в атмосфері Землі сьогодні сягнув неймовірних обсягів — по суті, діяльність людини призвела до того, що атмосфера планети відкотилася на 14 мільйонів років назад, і це вельми тривожить дослідників.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені з усього світу вивчили період із 66 мільйонів років тому, коли по планеті ще бродили динозаври, до теперішнього часу. Під час дослідження команда проаналізувала біологічні та геохімічні ознаки глибокого минулого, що допомогло їм відновити історичні дані про викиди вуглекислого газу з більшою точністю, ніж будь-коли раніше.

За словами провідного автора дослідження Бербеля Геніша із Земної обсерваторії Ламонт-Доерті Колумбійської кліматичної школи, вони з колегами виявили, що вміст вуглекислого газу в атмосфері Землі на рівні 420 частин на мільйон (ppm) спостерігався між 14 та 16 мільйонами років тому, коли Гренландія не була вкрита кригою, а наші далекі пращури лише почали освоювати луки.

Результати дослідження вельми стривожили вчених, адже вони малюють вельми похмуру картину того, куди сьогодні рухається кліматична система Землі. Фактично людська діяльність призвела до того, що "дуже незвично в історії Землі".

Дані свідчать про те, що до кінця 1700-х років вміст CO2 в атмосфері Землі становив лише близько 280 частин на мільйон. Фактично людська діяльність лише за три століття збільшила викиди парникових газів на 50%. Учені побоюються, що якщо глобальні викиди не скоротяться найближчим часом, уже до 2100 року ми можемо досягти рівня 600-800 ppm. Комп'ютерна модель показує, що востаннє подібні рівні спостерігалися близько 30-40 мільйонів років тому, ще до того, як Антарктида вкрилася льодом.

Зазначимо, що нове дослідження є результатом 7-річної роботи, у якій узяли участь 80 дослідників із 16 країн. Автори дослідження не збирали нові дані, проте синтезували, переоцінили та підтвердили опубліковані раніше роботи на основі наукових даних. Далі вони перекваліфікували їх відповідно до рівня вірогідності, а потім об'єднали в нову часову шкалу.

Результати підтверджують, що найспекотніший період за останні 66 мільйонів років стався близько 50 мільйонів років тому, коли викиди вуглекислого газу досягли неймовірного рівня — 1600 частин на мільйон, а середня температура планети була на 12 градусів вищою.

За оцінками команди, подвоєння викидів CO2, за прогнозами, призведе до потепління планети на 5-8 градусів за Цельсієм, але впродовж тривалого періоду, сотень тисяч років, коли підвищення температури матиме хвильовий ефект у системах Землі. Учені також виявили, що близько 56 мільйонів років тому відбувалося щось, вельми схоже на те, що ми бачимо сьогодні: Земля зазнала настільки ж швидкого викиду вуглекислого газу, що призвів до неймовірно похмурих наслідків. До того ж на зникнення цих наслідків знадобилося близько 150 000 років.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено причину одного з найбільших масових вимирань на Землі 370 млн років тому.