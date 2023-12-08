Алкогольна комета закидає Землю сміттям: у небі буде видно спалахи

Дослідники кажуть, що незабаром можна буде спостерігати за новим метеорним потоком.

Комета 46P/Віртанена 1974 року наблизилася до Сонця і залишила за собою пиловий слід. Група астрономів проаналізувала цей слід і розрахувала, що Земля зіткнеться з ним 12 грудня цього року, результатом зустрічі стане яскравий метеорний потік, пише IFlScience.

У певну пору року кількість метеорів у нічному небі істотно зростає. Крім випадкових спалахів можна побачити метеорні дощі, під час яких можна побачити сотні "зірок, що падають" на годину.

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Якщо розрахунки, проведені астрономами в новому дослідженні, вірні, то 12 грудня ми зможемо спостерігати один із таких "метеорних дощів". Винуватицею захопливого видовища буде комета 46P/Віртанена, яку також називають алкогольною, оскільки вона випустила величезну кількість алкоголю, здійснивши обліт Землі близько двох років тому.

Очікується, що цього разу метеори матимуть невисоку швидкість падіння, близько 10,2 км/с, а це означає, що їхня яскравість буде не надто високою. Але плюсом невисоких швидкостей є те, що можна побачити, як "падаючі зірки" перетинають усе небо.

За словами авторів дослідження, кількість метеорів, які породила комета, буде незвично великою, навіть для метеорного потоку.

Згідно з дослідженням, через пиловий слід комети Земля пройде 12 грудня з 10:00 до 14:30 за Києвом. Це означає, що в Європі та Африці метеорний потік не буде видно, деякі частини Америки зможуть спостерігати за дійством перед самим світанком. Жителі ж Австралії та Східної Азії зможуть насолодитися "падаючими зірками" сповна, оскільки в цій частині планети вже буде вечір.

Більшу частину метеорів можна буде побачити в районі сузір'їв Вітрила і Корма, десь між 38 і 44 градусами південної широти. Більша частина метеорів опиниться за обрієм для спостерігачів з Японії або північного Китаю, але їх має бути видно з більшої частини Південно-Східної Азії і майже в центрі неба в Австралії.

Інтенсивність щорічних метеорних дощів змінюється з року в рік. Наприклад, сонячний вітер інколи переміщує частинки так, що на шляху в Землі майже не залишається космічного каміння та пилу. Метеорний потік Леоніди є яскравим тому прикладом, в один рік він зовсім тьмяний з невеликою кількістю метеорів, але іноді стає по-справжньому вражаючим видовищем.

Нагадаємо, метеорний потік Леоніди виник унаслідок появи уламків, що з'явилися після того, як короткоперіодична комета 55P/Темпеля-Туттля трохи розтанула під час чергового наближення до Сонця.