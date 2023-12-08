Від "рожевих окулярів" до розчарування: названо чотири ключові етапи прогресу в кар'єрі

Дослідники виявили, що кожен із нас у той чи інший момент своєї кар'єри перебуває на одному з цих етапів — на жаль, не всі вони приємні.

День в офісі може нагадувати емоційні американські гірки, коли ми переживаємо повний спектр емоцій: від наснаги на початку робочого дня і до спустошення після його завершення. Тепер дослідники виявили, що наша кар'єра насправді являє собою щось подібне, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, які етапи ми проходимо в міру того, як просуваємося кар'єрними сходами: виявилося, що цей шлях вельми схожий на американські гірки і супроводжується безліччю злетів і падінь.

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Дослідники з Університету Бата зосередилися на вивченні кар'єр юристів, однак, за словами провідної авторки дослідження, докторки Стефані Густафссон, імовірно, результати також застосовні до будь-якої іншої професійної сфери.

Під час дослідження вчені опитали півсотні юристів на різних етапах їхньої кар'єри. Вчені виявили, що просування до вищого ступеня партнера, по суті, стало основним принципом усього трудового життя юристів. Однак вчені також помітили, що наприкінці цього шляху юристів, на жаль, чекало розчарування. Загалом вчені виявили, що існує чотири основні етапи кар'єри, які проходять люди. На якому етапі сьогодні перебуваєте ви?

У "рожевих окулярах"

Результати показують, що на початку кар'єри люди, як правило, відчувають хвилювання і передчуття. Реципієнти розповіли, що в цей період партнери компанії виступали як наставники для молодих співробітників, що супроводжувалося масою позитивних емоцій.

При цьому вчені також помітили, що мета "стати партнером" від самого початку закріплюється як життєво важлива, а нових співробітників, по суті, вчать цінувати важку працю, відданість справі і самопожертву. Крім того, саме на цьому моменті люди починали "прописувати" своє сімейне та громадське життя, підносячи на п'єдестал роботу. Дехто також зазначав, що в цей момент саме колеги надавали підтримку замість родичів і сім'ї.

"На голках"

Натхнення минуло і на зміну йому приходить наступний етап кар'єри — це тривога і страх. На цьому етапі вчені виявили, що емоції людей стають переважно негативними.

Річ у тім, що на цьому етапі кар'єри боротьба за просування по службі стає дедалі напруженішою, а партнери, які колись були наставниками, тепер можуть стати тими, хто перешкоджатиме підвищенню.

Дослідження показують, що процес голосування за партнерство юриста насправді виявляється надзвичайно виснажливим і напруженим. При цьому деякі реципієнти також повідомляють, що провал на цьому етапі може виявитися настільки ганебним і болючим, що в багатьох з'являється бажання покинути фірму.

"Блискучий приз"

Утім, часом увесь цей стрес, тривожність і важка праця окупаються з лишком, коли співробітнику вдається досягти верхньої сходинки — у випадку з юристами, йдеться про досягнення заповітного партнерства.

Результати дослідження свідчать про те, що досягнення партнерства зрештою наповнюють нас емоціями гордості та радості. Фактично людина досягає піка своєї кар'єри та це викликає найсильнішу емоційну реакцію.

Автори дослідження також виявили, що на цьому етапі емоційний зв'язок юристів із компанією глибоко вкорінюється. На цьому етапі юристи відчували більший зв'язок зі старшими членами команди, врешті-решт, вбачаючи в них рівних, а не воротарів.

Також учені помітили, що саме на цьому етапі юристи дозволили сім'ї та друзям повернутися у своє життя.

"Все як і раніше"

На жаль, всі позитивні емоції третього етапу не можуть тривати вічно. Незабаром настає емоційний етап, коли почуття радості змінюється розчаруванням.

Реципієнти розповіли, що після досягнення заповітного партнерства і через деякий час помітили, що радість змінилася розчаруванням. Переважно це пов'язано з тим, що після досягнення цієї великої мети в їхньому житті мало що змінилося.

За словами Густафссона, після досягнення четвертого етапу юристи почали навчання молодших юристів, тим самим запустивши цей цикл знову.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи може алкоголь допомогти в просуванні кар'єрними сходами.