Настав час: вчені закликають світ оголосити нову епоху на Місяці

Люди вже впливають на географію Місяця і ситуація ставатиме тільки гіршою, вважають дослідники.

Місяць уже давно перестав бути місцем, де немає слідів людської діяльності, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Geoscience. На його поверхні можна виявити не відбитки слідів астронавтів, а й розбиті космічні апарати, обладнання, яке не діє, і багато іншого. Вчені вважають, що люди стали головною силою, яка впливає на географію супутника Землі, і в найближчому майбутньому ситуація ставатиме тільки гіршою. Це пов'язано зі збільшенням кількості місячних місій, пише ScienceAlert.

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Дослідники закликають світ оголосити нову епоху на Місяці — місячний антропоцен, і цей період його історії розпочався з приземлення першого апарату землян на супутнику Землі 1959 року. Цим апаратом був радянський "Луна-2".

За словами вчених, на Землі антропоцен почався з того моменту, коли люди почали сильно впливати на планету. Точно так само на Місяці антропоцен уже почався, але потрібно запобігти величезній шкоді, яку люди можуть завдати супутнику Землі.

Люди вміють добре впроваджуватися в різноманітне і дивне середовище і процвітати в ньому. Але водночас, куди б не прийшли люди, вони скрізь залишають докази свого існування.

Зокрема, людство вже засмітило навколоземний простір величезною кількістю сміття. Те ж саме люди вже почали робити на Місяці у вигляді розбитих космічних апаратів, непрацюючого обладнання та інших слідів діяльності людини. При цьому на Місяці з'являються нові кратери через падіння апаратів або їхнє успішне приземлення, що змінює поверхню нашого супутника.

Науковці вважають, що потрібно вже почати проводити оцінку чинної та потенційної шкоди, яку завдає людина Місяцю.

Також автори дослідження кажуть, що людська діяльність уже негативно впливає на переміщення місячного ґрунту або реголіту, що призводить до його зміни та руйнування. У найближчі 50 років ландшафт Місяця може стати зовсім іншим.

Вчені кажуть, що потрібно позбутися міфу, що Місяць завжди буде таким, яким ми його знаємо. Людська діяльність призвела до набагато більших змін, ніж багато хто усвідомлює, і люди можуть завдати ще більшої шкоди місячному середовищу, включно із запасами водяного льоду і розрідженою екзосферою, що знаходиться над поверхнею супутника.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що стародавні зірки створювали важчі хімічні елементи, ніж усі відомі сьогодні. Стародавні зірки могли створювати хімічні елементи з атомною масою понад 260.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий спосіб виявити ознаки позаземного життя на супутнику Сатурна Енцеладі. Вчені вважають, що для виявлення ознак життя на океанічному супутнику не потрібно сідати на його поверхню.