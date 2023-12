На супутнику Сатурна Енцеладі може бути життя: з'явився новий спосіб його виявити

Учені вважають, що для виявлення ознак життя на океанічному супутнику не потрібно сідати на його поверхню.

З крижаної поверхні супутника Сатурна Енцелада в космос вириваються потужні гейзери з льоду. У підземному океані цього світу існують компоненти, необхідні для життя, і вчені вважають, що вони переживуть подорож у космос разом із крижаними викидами. Таким чином без необхідності приземлення на супутник космічний апарат зможе їх виявити. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Space.

Коли космічний апарат "Кассіні" пролітав повз Енцелада, то його прилади зафіксували існування крижаних гейзерів, які вириваються з-під поверхні супутника Сатурна. Ці викиди відлітали в космос зі швидкістю приблизно 1450 км/год. Учені припустили, що ці виверження є ознакою існування підземного океану на Енцеладі. Також з'явилися гіпотези, що в цьому океані можуть існувати органічні молекули, які є будівельними блоками для життя.

Зараз учені практично впевнені в тому, що океан на Енцеладі існує, а нещодавні дослідження показали, що в ньому містяться всі компоненти, необхідні для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Вчені вважають, що разом із крижаними гейзерами в космос відлітають амінокислоти і космічний апарат, що перебуває на орбіті навколо Енцелада, зможе їх виявити.

Але такі складні органічні молекули, як вважалося раніше, можуть не пережити виходу в космос і розпадуться на окремі складові, що не дасть змоги виявити їхнє існування в крижаних викидах. Також учені вважали, що вони летітимуть із такою величезною швидкістю, що не переживуть зіткнення з детектором космічного апарата.

Автори нового дослідження, провели експеримент і з'ясували, що будь-які амінокислоти в крижаних гейзерах виживуть після зіткнення з детектором. Експеримент показав, що ці молекули можуть пережити і подорож у космос у складі крижаних викидів, і зіткнення з детектором космічного апарату.

Учені з'ясували, що амінокислоти в зернах льоду можуть витримувати удари на швидкості до 15 000 км/год. А цього достатньо для того, щоб вони залишилися цілими й неушкодженими і детектор зафіксує їхню наявність. Таким чином, сам космічний апарат може рухатися досить швидко навколо Енцелада, що не зашкодить збору необхідних даних.

Вченим потрібно отримати неушкоджені зерна льоду, щоб знайти в них ознаки можливого позаземного життя. Якщо амінокислоти присутні в гейзерах Енцелада, але їх можна знайти досить легко, вважають учені. Автори дослідження вважають, що в такий самий спосіб можна виявити ознаки існування життя і на ще одному океанічному світі — супутнику Юпітера Європі.

