500 років самотності. Секрет довголіття зберігається у двох стулках, захованих на дні океану

Дослідники вважають, що один з мешканців світового океану може зберігати в собі ключ до збільшення тривалості життя.

Лише за останні 60 років середня тривалість життя людей у всьому світі в середньому збільшилася на 20 років, проте багато хто вважає, що цього замало. Дослідники продовжують спроби відшукати щось, що дасть змогу людям старіти повільніше і жити довше, а сильні світу цього готові вкладати в такі проєкти неймовірні гроші, пише IFLScience.

Попри те, що люди вже збільшили тривалість свого життя, ми все ще залишаємося "немовлятами" порівняно з деякими тваринами, що мешкають на Землі. Наприклад, гігантські черепахи здатні дожити мінімум до 191 року, а тривалість життя гренландських китів становить 200 років, тоді як гренландські акули можуть дожити до 400 років.

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Однак, якщо ми говоримо про "ключ до довголіття", вчені радять звернути увагу на скромних молюсків, які живуть на самоті на дні океану. Річ у тім, що двостулкові молюски не є однаково довгоживучими: їхня тривалість життя може варіюватися від 1 до 500 років залежно від виду.

За словами співавторки дослідження, наукової співробітниці кафедри біологічних, геологічних та екологічних наук Болонського університету Маріангели Янелло, вони з колегами зосередилися на тому, що деякі з двостулкових молюсків можуть жити надзвичайно довго, проте раніше науковці не вивчали це. У результаті команда вирішила виправити це.

Аби з'ясувати, що є причиною винятково довгого життя деяких двостулкових молюсків, науковці вивчили геноми чотирьох видів: Arctica Islandica — максимальний зафіксований вік становить 507 років, а також Margaritifera margaritifera, Elliptio complanata та Lampsilis siliquoidea, максимальний вік яких становить від 150 до 190 років. Далі вчені вивчили 29 інших видів, тривалість яких була значно меншою.

За словами вчених, наявність недовгочасних і довгоживучих видів в одному й тому самому таксоні робить двостулкових молюсків чудовою модельною системою для дослідження старіння, старіння і збільшення тривалості життя.

Далі вчені порівняли геноми різних видів і змогли виділити гени, що відповідають за довголіття. Наприклад, у довгоживучих двостулкових молюсків були схожі гени, пов'язані з такими речами, як реакція на ушкодження ДНК, регуляція загибелі клітин і шляхів апоптозу, клітинні реакції на абіотичні стимули та толерантність до гіпоксії — всі ці риси, як відомо, пов'язані з більшою тривалістю життя.

Також під час аналізу вчені виявили кілька абсолютно нових білків, які не регулюють тривалість життя. Науковці зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, який стосунок вони мають до довголіття і чи впливають на нього взагалі.

Автори дослідження зазначають, дане відкриття є суттєвим кроком у пошуку ключа до довголіття, проте необхідно виконати ще безліч роботи, щоб підтвердити ці гіпотези.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб збільшити тривалість життя.