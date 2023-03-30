До 2060 року людство досягне рекордної тривалості життя, і це стане випробуванням

Дослідники вважають, що наступні два десятиліття можуть суттєво вплинути на середню тривалість життя людини. Погана новина — ми до цього не готові.

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У 1997 році на півдні Франції померла довгожителька-рекордсменка Жанна Кальман. Вона померла у віці 122 років, встановивши стандарт тривалості життя людства — приблизний показник потенційної тривалості життя людини, пише Science Alert.

Але реальність є такою, що у кількох десятків людей, яким нині понад 110 років, шанси дожити до 125-річчя мізерно малі. Втім, економіст Девід Маккарті з Університету Джорджії та По-Лін Ван, експерт з управління ризиками та страхуванням з Університету Південної Флориди налаштовані трохи оптимістичніше. Дослідники вважають, що справжній рекордсмен за тривалістю життя ще попереду.

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У своєму дослідженні Маккарті та Ван використали дані з бази даних людської смертності, а потім застосували статистичний підхід Баєса для аналізу тривалості життя тих, хто народився в той самий рік у 19 різних країнах, які сьогодні вважаються промислово розвиненими. Дослідники також застосували функцію, відому як закон Ґомпертца, щоб краще оцінити вік, у якому будь-яка людина, як очікується, вперше досягне передбачуваного плато смерті.

Теоретично цей "максимальний вік Ґомпертца" (GMA) повинен вказувати на максимальну верхню межу тривалості життя людини. Якщо вона відносно постійна від однієї когорти до іншої, можна припустити, що існує максимальний вік. Досягнення медицини можуть допомогти більшій кількості людей уникнути хвороб і відновитися після травм, але діапазон віку, в якому ми вмираємо, по суті буде просто звужений.

Якщо ж GMA навпаки, збільшується між когортами, це дає привід припустити, що смертність насправді "відкладається". Тобто в нашій біології існує обмеження тривалості життя і ми можемо побачити, як це діє.

Дослідники виявили, що протягом більшої частини нашої історії GMA залишався відносно стабільним. Поліпшення в галузі охорони здоров'я, харчування та санітарії дозволили більшій кількості людей досягти старості, стиснувши тим самим діапазон віку смерті, а не подовживши його.

Проте вчені також зауважили, що були моменти, коли цього не відбувалося. Наприклад, серед людей, що народилися в десятиліття після середини 19 століття, GMA підскочив приблизно в 5 разів. На жаль, дослідники не можуть пояснити причини, проте знають, що зростання було більш виражене серед жінок.

Ще більший стрибок GMA спостерігається серед людей, що народилися між 1910 і 1950 роками. Нині їм від 70 до 110 років. І дослідники припускають, що пік тривалості життя випаде на 2060 рік.

Дослідники вважають, що стрибки у розвитку медицини та доступ до соціального забезпечення врешті-решт поступово призведе до того, що деяким нашим нащадкам насправді вдасться додати до тривалості життя десятиліття.

Втім, дослідники радять не радіти завчасно. По-перше, дане дослідження побудовано на безлічі припущень, по-друге, людство може виявитися не готовим до збільшення тривалості життя і проблем пов'язаними з цим. Одним із прикладів є руйнівний вплив пандемії коронавіруса на людей похилого віку.

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