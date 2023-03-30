К 2060 году человечество достигнет рекордной продолжительности жизни, и это станет испытанием

Исследователи полагают, что последующие два десятилетия могут существенно отразиться на средней продолжительности жизни человека. Плохая новость — мы к этому не готовы.

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В 1997 году на юге Франции скончалась сверхдолгожительница Жанна Кальман. Она умерла в возрасте 122 лет, тем самым установив эталон выживания человечества — приблизительный показатель потенциальной продолжительности жизни человека, пишет Science Alert.

Но реальность такова, что у нескольких десятков человек, которым в настоящее время больше 110 лет, шансы дожить до 125-летия ничтожно малы. Впрочем, экономист Дэвид Маккарти из Университета Джорджии и По-Лин Ван, эксперт по управлению рисками и страхованию из Университета Южной Флориды настроены чуть более оптимистично. Исследователи полагают, что настоящий рекордсмен по продолжительности жизни может быть не за горами.

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В своем исследовании Маккарти и Ван использовали данные из базы данных человеческой смертности, а затем применили байесовский статистический подход для анализа продолжительности жизни тех, кто родился в один и тот же год в 19 разных странах, которые сегодня считаются промышленно развитыми. Исследователи также применили функцию, известную как закон Гомперца, чтобы лучше оценить возраст, в котором любой человек, как ожидается, впервые достигнет предполагаемого плато смерти.

Теоретически этот "максимальный возраст Гомперца" (GMA) должен указывать на максимальный верхний предел продолжительности жизни человека. Если он относительно постоянен от одной когорты к другой, можно предположить, что существует максимальный возраст. Достижения медицины могут помочь большему количеству людей избежать болезней и восстановиться после травм, но диапазон возрастов, в которых мы умираем, по сути, будет просто сужен.

Если же GMA напротив, увеличивается между когортами, это дает повод задуматься, что смертность в действительности "откладывается". То есть, в нашей биологии существует ограничение продолжительности жизни и мы можем увидеть, как это подействует.

Исследователи обнаружили, что в течение большей части нашей истории GMA оставался относительно стабильным. Улучшения в области здравоохранения, питания и санитарии позволили большему количеству людей достичь старости, сжав тем самым диапазон возраста смерти, а не удлинив его.

Однако ученые также заметили, что были моменты, когда этого не происходило. Например, среди людей, родившихся в десятилетия после середины 19-го века, GMA подскочил примерно в 5 раз. Увы, исследователи не могут объяснить причин, однако знают, что рост был более выражен среди женщин.

Еще более значительный скачок GMA наблюдается среди людей, родившихся между 1910 и 1950 годами. В настоящее время им от 70 до 110 лет. И исследователи предполагают, что пик продолжительности жизни человека выпадет на 2060 год.

Исследователи считают, что скачки в медицине и доступ к социальному обеспечению в конце концов постепенно приведет к тому, что некоторым из наших потомков в действительности удастся добавить к продолжительности жизни десятилетия.

Впрочем, исследователи советуют не радоваться раньше времени. Во-первых, данное исследование построено на множестве предположений, во-вторых, человечество попросту может оказаться не готовым к увеличению продолжительности жизни и проблемами связанными с этим. Одним из примеров является разрушительное воздействие пандемии на пожилых людей.

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