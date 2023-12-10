100-річний обман. Вчені з'ясували, навіщо насправді рослинам крихітні "повітряні кульки"

Нове дослідження показує, що дослідники понад століття зовсім не так розуміли функції кулястих "бульбашок" на стійких рослинах.

У міру того як розвивається світ і технології, покращується наше розуміння Всесвіту, а разом з ним народжуються і нові наукові теорії. У результаті вчені все частіше знаходять помилки в початкових твердженнях і розвінчують міфи, в які ми вірили десятиліттями, а то й століттями, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Копенгагенського університету зосередилися на розумінні функцій крихітних "бульбашок" на стійких рослинах, наприклад, лебеді. Раніше вважалося, що ці маленькі кулі повітря захищають рослини від таких небезпек, як посуха і сіль. Однак тепер учені впевнені, це не так.

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Вчені мали намір лише детальніше вивчити початкову гіпотезу, проте виявили, що ці крихітні бульбашки повітря насправді служать для іншої мети — вони захищають рослини від різних небезпек, таких як шкідники й хвороби.

Під час дослідження вчені виростили мутантні рослини кіноа — крижані рослини без звичайного покриття з повітряних куль, також відомі як епідермальні клітини сечового міхура або EBC. За словами дослідників, незалежно від того, поливали вчені рослини солоною водою або піддавали їх посухи, обидва вони продовжували працювати блискуче, всупереч очікуванням вчених. Команда зрозуміла, що початкова теорія виявилася неправильною.

Комахи частіше нападали на рослини без повітряних куль (праворуч) Фото: мозг

З іншого боку, вчені помітили, що рослини, які не мали клітин сечового міхура, були заражені дрібними комахами. У результаті команда припустила, що ці бульбашки повітря на рослинах, ймовірно, служать зовсім для іншої мети — є блоком для шкідників. Простими словами, коли комахи намагаються відкусити рослину, вони в кінцевому підсумку опиняються з повним ротом токсичного розчину.

Вчені продовжили дослідження і вивчили клітини сечового міхура, вони виявили, що всередині них містилася щавлева кислота, отруйна для шкідників. Вчені також помітили, що бульбашки містили солі не більше, ніж у навколишніх клітинах, а тому ідея про те, що ці повітряні кулі діяли як перепускні камери для надлишку солі, була неправильною.

Результати дослідження також показали, що мутантні рослини без бульбашок здавалися більш вразливими перед Pseudomonas syringae — причиною одного з найпоширеніших бактеріальних захворювань рослин.

Чому ж оманлива гіпотеза проіснувала так довго? Вчені припускають, що це пов'язано з початковими неточними припущеннями, що ґрунтувалися на схожих видах рослин або їхніх механізмах. Крім того, з плином часу змінюються методи дослідження та аналізу — вони постійно вдосконалюються, що робить роботу вчених більш точною.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що рослини дійсно "кричать", якщо їх поранити.