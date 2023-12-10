Великі частини Великої Китайської стіни утримує разом щось живе: про що йдеться (фото)

За останні 500 років зникло близько третини стіни епохи Мін, інші її частини, як показало дослідження, тримає "живий" цемент.

Між 1368 і 1644 роками в районі Мін було побудовано Велику Китайську стіну, з її характерними високими цегляними стінами та укріпленнями. Під час будівництва робітники часто використовували утрамбовану землю — ґрунт, гравій та інші природні матеріали — як будівельний матеріал, пише IFLScience.

За останні 500 років близько 30% стіни епохи Мін було зруйновано, проте більша частина споруди все ще продовжує триматися. У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, що саме утримує великі частини Великої Китайської стіни.

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Результати роботи вчених виявилися вельми дивовижними: виявляється, Великій Китайській стіні вдається триматися внаслідок так званого "живого" цементу. Річ у тім, що використання землі як будівельного матеріалу сприяло появі "живої" частини стіни. Це дало змогу ціанобактеріям, мохам і лишайникам рости тут і, на думку дослідників, саме вони й надають стіні стійкості у вигляді так званої "біокорки".

Дослідники беруть пробу на Великій китайській стіні Фото: Bo Xiao

Під час дослідження вчені зібрали зразки з 8 ділянок стіни епохи Мін і виявили, що 67% містять біокорки. Далі вони порівняли механічну міцність і стійкість ґрунту зразків біокорки зі зразками, що складаються з простої утрамбованої землі.

Результати свідчать про те, що саме біокорки надали стіні виняткової стійкості. За словами команди, порівняно з порожньою утрамбованою землею, ділянки, вкриті біокоркою, мали знижену пористість, водоутримувальну здатність, ерозію і солоність на 2-48%. При цьому міцність на стиск, опір проникненню, міцність на зсув і загальна стабільність були на 37-321% більшими.

Крупний план біокорок на Великій китайській стіні Фото: Bo Xiao

Водночас вчені помітили, що міцність багато в чому також залежала від складу біокорки й клімату регіону, де були взяті проби. Наприклад, у найпосушливіших районах ціанобактерії були панівним видом у складі, тоді як мохи переважали в більш вологих умовах. Результати також свідчать про те, що саме кірки з переважанням моху володіли найвищою міцністю і стійкістю та істотно зменшували ерозію стіни.

Автори дослідження припускають, що біокорки збільшують стійкість і міцність Великої Китайської стіни, виділяючи речовини, що зв'язуються з утрамбованою землею та утворюють структуру, подібну до цементу. У результаті цей "живий" цемент допомагає пом'якшити наслідки зміни клімату, наприклад, вітру, дощу і змін температури.

Раніше Фокус писав про те, що велика китайська стіна побудована на рисовій каші.