Ключ до вибору ідеального вина: вчені назвали критерії, за якими варто підбирати напій

У світі існують сотні сортів найрізноманітніших вин і мільйони їхніх шанувальників, але, на думку науки, коли йдеться про здоров'я, коло кандидатів на купівлю може значно звузитися.

Коли настає святковий сезон, прикрашений духом різдва і прийдешнього нового року, ми часто тягнемося за черговим келихом вина. Але наука прагне дізнатися, чи справді ці сезонні веселощі в келиху корисні для нас. Про те, якому напою варто віддати перевагу у святкову пору, пише USA Today.

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На думку Деббі Петітпейн, лікарки-дієтологині та представниці Академії харчування та дієтології, найкориснішим для здоров'я є сухе біле вино або вино з більш холодного клімату. Такі вина містять менше цукру та алкоголю. У світі цих напоїв цукор надходить із двох джерел: залишкові цукри, що залишилися після ферментації винограду, і додаткові цукри, які містяться в десертних винах. Алкоголь, ще одне джерело калорій у вині, збільшує його калорійність. Оскільки в ньому немає поживних речовин, краще обирати сорти з меншим вмістом цукру та алкоголю.

Згідно з дієтичними рекомендаціями США, чоловікам рекомендується випивати до двох келихів на день, а жінкам — один. Це відповідає 140-грамовому келиху вина із вмістом алкоголю близько 12 % за об'ємом (АПО). Будьте обережні з винами з високим вмістом АПО, такими як Zinfandel, які можуть перевищити ці обмеження навіть при вживанні однієї порції.

Сухі білі вина, що часто перебувають у діапазоні 9-11 % АПО, дадуть вам змогу насолодитися келихом, не перевантажуючи його калоріями. Походження вина також відіграє важливу роль: у більш теплих регіонах виноград містить більше цукру й алкоголю, в той час як у більш прохолодних, як-от північна Франція або Нова Зеландія, вміст алкоголю нижчий.

Під час різдвяних свят у багатьох країнах світу заведено пити глінтвейн — теплий напій, приготований із червоного вина та різних спецій Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Користь і ризик помірного вживання вина для здоров'я є предметом постійних досліджень. Деякі дослідження показують, що помірне споживання червоного вина сприяє довголіттю або когнітивному здоров'ю, тоді як інші вказують на те, що будь-яке споживання алкоголю може бути шкідливим.

Медики сходяться на думці: не варто починати пити заради здоров'я. Під час вагітності жоден рівень алкоголю не є безпечним, а надмірне вживання може призвести до різних захворювань. Червоне вино містить ресвератрол, антиоксидант, що має корисні властивості, але для того, щоб скористатися цими перевагами, вам доведеться вживати набагато більше, ніж рекомендований один келих на день.

У новому дослідженні вивчали вплив алкоголю на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ), спостерігали метаболіти — побічні продукти метаболізму, що вказують на стан хвороби. Результати показали, що помірне споживання алкоголю може як підвищувати, так і знижувати ризик ССЗ.

Незважаючи на те що помірне споживання вина може принести певну користь здоров'ю, дуже важливо знайти баланс. Слабоалкогольні вина дають можливість насолодитися напоєм, не переборщуючи. У цей святковий сезон, піднімаючи келих, пам'ятайте, що поміркованість і розуміння типу вина, що споживається, — запорука здорового святкування.

Раніше Фокус писав про те, що алкоголь змінює структуру мозку в юності. Рясне вживання алкоголю в підлітковому віці може залишити після себе не тільки похмілля.

Також Фокус писав про те, що вчені стверджують, що стійкості до алкоголю не існує. Дослідження показало, що люди, які сильно п'ють, п'яніють навіть гірше, ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.