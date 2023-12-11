Пірсинг назавжди змінює нашу шкіру: вчені розповіли, як проколювання впливає на нас

Пірсинг є давнім культурним явищем і особливо популярний у наш час, але мало хто замислюється про те, як він впливає на наше тіло в довгостроковій перспективі. У науки є відповідь на це.

У нашій шкірі існує напрочуд складний і крихкий крихітний світ. Він схожий на галасливе місто мікроорганізмів, і така звичайна річ, як пірсинг вуха, може сильно струсити це місто. Група вчених з Університету Макгілла, Канада, об'єдналася з місцевим тату-салоном, щоб зануритися в цей крихітний світ. Вони взяли мазки з вух 28 осіб, які зробили пірсинг, щоб подивитися, що відбувається з цими мікроорганізмами, коли їхній світ порушується пірсингом, пише ScienceAlert.

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Тепер уявіть, що ваша шкіра — це ландшафт. Коли ви робите пірсинг, це схоже на велику подію в цьому ландшафті, майже як стихійне лихо для мікроорганізмів. Дослідники виявили, що після пірсингу мікробіом шкіри — спільнота мікроорганізмів, що живуть на ній, сильно змінюється. Він стає більш різноманітним і складним, подібно до того, як місто перетворюється на мегаполіс.

Перед пірсингом шкіру стерилізують, що дає змогу очистити її від багатьох наявних мікробів. Це схоже на підготовку нової ділянки землі до будівництва. Після пірсингу ця ділянка починає нагадувати інші вологі частини нашого тіла, як-от пахви або внутрішня частина носа, з погляду мікроорганізмів, які там мешкають.

У найдавнішого з виявлених муміфікованих тіл — крижаної людини Етці, датованої приблизно 3300 роком до н. е., були проколоті вуха з отворами діаметром 7-11 мм. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Дві бактерії, Staphylococcus epidermidis і Cutibacterium acnes, були особливо поширені навколо пірсингу. Ці бактерії можуть бути небезпечними, але, що цікаво, вони, схоже, стримують одна одну, коли живуть в одному просторі.

Пірсинг — давня форма модифікації тіла, а це дослідження — перше у своєму роді, що вивчає, як він впливає на крихітні форми життя на нашій шкірі. Мікробіом шкіри має вирішальне значення для нашого здоров'я, і розуміння того, як пірсинг впливає на нього, може навчити нас підтримувати здоровий баланс.

Чарльз Сю, біолог з Університету Макгілла, зазначає, що пірсинг — це унікальний прояв людського характеру. Це дослідження показує, що вони також несподівано змінюють екологічний ландшафт нашої шкіри. Тож, роблячи наступний пірсинг, пам'ятайте, що ви не тільки робите модну заяву, а й займаєтеся "екосистемною інженерією" на своєму тілі.

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