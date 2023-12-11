Архітектурна капсула часу: як печерні храми і десятки фресок вистояли протистояння віків (фото)

Наразі відомо про 236 печерних храмів (135 з яких все ще перебувають у доброму стані), висічених у скелях, що простягаються зі сходу на захід, на 2 кілометри в довжину.

Глибоко у віддалених ландшафтах Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю лежить чудова скарбниця давньої історії та духовності — печери Кізіл. Ці печери, висічені в скелях Полум'яних гір уздовж північного Шовкового шляху, стали захопливим перехрестям культури і релігії, пропонуючи зазирнути в найдавніші зустрічі Китаю з буддизмом, пише IFLScience.

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Шовковий шлях, відомий своїми торговельними шляхами, був більше, ніж просто шляхом для купців. він слугував каналом для обміну думками та віруваннями. Шовковий шлях сприяв поширенню ісламу арабськими торговцями на Близькому Сході, і так само він приніс буддизм і його мистецтво з Індії до Китаю приблизно в першому столітті нашої ери за часів династії Східна Хань.

У Сіньцзяні, де давні тохарські правителі прихильно ставилися до буддизму, збудували багато храмів для послідовників. Серед них були і печери Кізіл.

Ці печери, які часто називають печерами Тисячі Будд, складаються з мережі буддійських храмів, створених між третім і восьмим століттями до нашої ери.

Наразі відомо про 236 печерних храмів (135 з яких все ще перебувають у доброму стані), висічених у скелях, що простягаються зі сходу на захід, на 2 кілометри в довжину.

Ці печери демонструють розмаїття архітектурних форм, на які вплинули різні культури. Ранні печери мають індійські та центральноазійські елементи дизайну, в той час як пізніші споруди демонструють виразніші китайські впливи. Всередині ви знайдете молитовні зали, зали для зборів, коридори та кімнати для медитації, кожна з яких прикрашена складними малюнками, фресками та скульптурами.

Хоча час зруйнував багато скульптур, фрески збереглися, фіксуючи різноманітні сюжети, такі як життя Будди, історії з Джатаки та небесні фігури з буддійських вірувань. Окрім релігійних сюжетів, на них зображені моменти повсякденного життя: сцени землеробства, полювання, верхової їзди і навіть музичних виступів, що створюють яскраву картину історичного буття.

Одна з фресок у печері Фото: Public Domain

Настінні розписи в печерах поділяються на три періоди. Ранні печери мають "індоіранський стиль I", який характеризується розписами тон в тон з використанням земляних відтінків, таких як коричневий, помаранчевий і зелений, що відображає поєднання індійських та іранських мистецьких впливів.

Згодом з'являється "індо-іранський стиль II", що вирізняється яскравими кольорами, сміливими мазками та характерним лазурово-блакитним кольором, що походить з Афганістану. Ці фрески перегукуються з впливами Ірану, Індії та Центральної Азії.

Нарешті, у двох печерах з'являється "уйгурсько-китайський стиль", що демонструє очевидні китайські впливи часів династії Тан, знаменуючи собою виразний зсув у художньому вираженні.

Попри своє історичне значення, багато печер зазнали руйнувань протягом століть. Деякі з них пошкодили вандали. Ба більше, на початку XX століття німецькі археологи контрабандою вивезли значну частину фресок і переправили їх до Берліна, що вплинуло на оригінальну велич печер.

Ці стародавні дива також борються з природними стихіями в суворому пустельному середовищі, що загрожує їхньому збереженню. Проте науковці та природоохоронці активно працюють разом, щоб зберегти ці печери, прагнучи як захистити їх, так і надати можливість відвідувачам побачити цю безцінну культурну спадщину на власні очі.

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