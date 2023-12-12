У гігантській пустелі знайдено загублений світ лагун: тут живуть найбільш ранні мікроби на Землі (відео)

Дослідники вважають, що раніше невідома приголомшлива екосистема може відкрити вікно в раннє життя на нашій планеті та Марсі.

Пуна-де-Атакама являє собою гігантське плато, розташоване на висоті 3 660 метрів над рівнем моря на кордоні Аргентини і Чилі. У цьому місці висота, посушливі умови й пекуче сонце створили суворе середовище, в якому здатні вижити лише деякі рослини й тварини на Землі. Однак є в ньому щось незвичайне, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені кілька кілометрів пустелі та натрапили на дивовижний загублений світ кришталево чистих лагун і соляних рівнин, що приховують у собі безліч шарів мікробів. Цікаво, що деякі з них, на перший погляд, нагадують деякі з перших відомих форм життя на нашій планеті. У результаті вчені дійшли висновку, що ця загублена система лагун фактично може відкрити вікно в раннє життя на Землі та Марсі.

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За словами співавторів дослідження, доцента кафедри геологічних наук Університету Колорадо в Боулдері Браяна Хайнека і співзасновниці екологічної консалтингової компанії PunaBio, мікробіологині Марії Фаріас, вони з командою виявили цей "загублений світ" абсолютно випадково, коли вивчали супутникові знімки. На кадрах на північному заході Аргентини було видно цілу мережу дивних водойм і, за словами вчених, вони не були схожі ні на що, що "коли-небудь бачили дослідники".

Учені вивчили цю загадкову екосистему і виявили, що вона складається з 12 дрібних басейнів із кришталевою водою, оточених горами. Це місце трохи схоже на "інопланетну екосистему", що розташувалася на 10 гектарах аргентинської пустелі. Також під поверхнею лагун вчені виявили невеликі пагорби, вкриті зеленими мікробними наростами.

Хайнек використав кам'яний молоток, щоб розколоти строматолітову формацію, оголивши рожевий центр Фото: Brian Hynek

За словами Хайнека, дивовижним видається те, що на нашій планеті все ще можна виявити подібні раніше невідомі екосистеми. Команда зазначає, що "живі кургани" сягають близько 4,6 метра у поперечнику, а заввишки сягають не більше метра. Однак найдивовижнішим видається те, що вони, схоже, відкривають вікно в найбільш ранню стадію життя на нашій планеті, а, можливо, і в давнє життя на Червоній планеті.

Попередні дослідження команди свідчать про те, що в лагуні можуть ховатися строматоліти — складні товариства мікробів, чиї виділення тверднуть у шари гірських порід, — подібні до тих, що існували на Землі в архейський період, приблизно 4-2,5 мільйона років тому, коли в атмосфері нашої планети ще не було кисню.

Відомо, що ці складні угруповання мікробів все ще утворюються в різноманітних морських і прісноводних середовищах існування, проте вони досягають значно менших розмірів, ніж їхні давні аналоги. Водночас кургани в аргентинській пустелі за розміром були близькі до архейських строматолітів — скам'янілості свідчать про те, що вони могли сягати у висоту близько 6 метрів.

Вчені також виявили, що строматоліти Атаками здебільшого складалися з гіпсу, який часто трапляється в скам'янілостях, але відсутній у сучасних зразках. За словами Хайнека, вони з колегами припускають. Що насправді ці кургани використовують мікроби для того, щоб рости, як це робили та найстаріші системи раніше.

Горбисті утворення аргентинської пустелі містили два види мікробів:

зовні — шари бактерій, що фотосинтезують (ціанобактерії);

на поверхні — угруповання одноклітинних організмів (архей).

Автори дослідження зазначають, що якби життя коли-небудь розвивалося на Марсі, ймовірно, це відбувалося саме так. У результаті вчені вважають, що цей новознайдений загублений світ може надати унікальну інформацію про те, що нам варто шукати в марсіанських породах.

Однак сьогодні дослідженню загрожує одна суттєва проблема — вченим доведеться працювати надзвичайно швидко, адже це унікальне місце вже було орендовано під видобуток літію. Таким чином унікальна екосистема може зникнути вже в найближчі кілька років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що життя на Землі виникло раніше, ніж тектоніка плит.