Нове видання золотих платівок "Вояджера" розкриє темну сторону людства для інопланетян

Золоті платівки апаратів "Вояджер-1" і "Вояджер-2" були своєрідним посланням у пляшці для потенційних розумних видів від людства.

1977 року в космос із науковою місією вирушили два космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Крім наукових приладів для дослідження Сонячної системи, на їхньому борту розмістили позолочені інформаційні платівки із записами звуків і зображень, які показують, що собою являє Земля і людство. Вони були створені як послання в пляшці для потенційних розумних видів, які можуть зустріти зонди NASA. Обидва космічні апарати вже покинули Сонячну систему і перебувають у міжзоряному просторі. Але вчені вже думають над тим, яким має бути нове повідомлення для позаземних цивілізацій. Автори нової статті, опублікованої у виданні AGU Earth and Space Science, описали, який вигляд має мати наступне "послання в пляшці" для інопланетян, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, і записи, розміщені на "Вояджерах", і нові повідомлення не тільки дають уявлення про Землю і людську цивілізацію, але також відображають бажання людей встановити контакт із розвиненими інопланетними цивілізаціями. Але важко собі уявити, кому саме ми надсилаємо цю інформацію і що саме матиме сенс для потенційних інопланетян, кажуть учені. Автори статті пишуть, що потрібно сподіватися на те, що представники позаземного розуму хоч у чомусь схожі на нас. Але що саме потрібно відправити в космос як нове послання?

1977 року в космос із науковою місією вирушили два космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Крім наукових приладів для дослідження Сонячної системи, на їхньому борту розмістили позолочені інформаційні платівки із записами звуків і зображень, які показують, що з себе представляє Земля і людство Фото: NASA

Науковці пишуть, що частина змісту платівок "Вояджерів" була настільки добре продумана, що її можна змінити й використовувати знову, якщо оновити її з урахуванням сучасних технологій і часу. Але частина минулих повідомлень містила деяку інформацію, яку потрібно обов'язково виправити.

Автори пропонують створити нове повідомлення, яке складатиметься з 2 частин: повідомлення, яке міститиме прості зображення, що ілюструватимуть основну інформацію про людство та Землю, та невеличкий мінікомп'ютер, який може містити величезні обсяги цифрової інформації.

Науковці пишуть, що частина змісту платівок "Вояджерів" була настільки добре продумана, що її можна змінити й використовувати знову, якщо оновити її з урахуванням сучасних технологій і часу. Але частина минулих повідомлень містила деяку інформацію, яку потрібно обов'язково виправити Фото: Земля Вояджер

Вчені кажуть, що потрібно розповісти інопланетянам про те, де ми перебуваємо в цій величезній галактиці і Всесвіті. Це можна зробити за допомогою зображень деяких із найяскравіших об'єктів у галактиці і того, де ми перебуваємо щодо них. Також потрібно залишити інформацію про те, коли було надіслано повідомлення, і як мітку часу можна використовувати пульсари, сподіваючись на те, що позаземний розум також використовує ці нейтронні зірки для отримання важливої часової інформації про процеси, що відбуваються у Всесвіті.

В оновлених золотих пластинках, як вважають науковці, має бути інформація про наші технологічні досягнення та розвинену соціальну структуру людства. Але найголовніше, потрібно надати інформацію про природу людини.

Автори вважають, що ми повинні показати позаземному розуму довгу історію життя на Землі і те, як еволюція створила нас і нашу цивілізацію. Ми повинні показати також темний бік людства, тобто війни та конфлікти.

Водночас, як пишуть автори, потрібно показати інопланетянам не тільки те, ким ми є зараз, а й те, ким прагнемо стати — високорозвиненою космічною цивілізацією.

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