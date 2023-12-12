Неймовірне відкриття. Астрономи-аматори виявили планети, які врізалися одна в одну

Група астрономів-аматорів змогла виявити зіткнення і руйнування двох крижаних планет-гігантів.

Астрономи-аматори за останні кілька років допомогли професійним вченим зробити чимало важливих відкриттів або за допомогою прямих спостережень, або шляхом аналізу даних, отриманих під час різних космічних місій. У результаті вивчення подібних даних вдалося виявити зіткнення двох гігантських планет, пише Universe Today.

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Нещодавно астроном-любитель Артту Сайніо побачив у соціальних мережах обговорення вчених незвичної поведінки зірки схожої на Сонце, яка змінила свою яскравість і стала більш тьмяною. Він вивчив дані космічного телескопа NEOWISE, які отримані в результаті спостереження за зіркою Asassn-21qj, і виявив, що у цієї зірки раніше вже зменшувалася яскравість, а також раптово збільшувалася. Сайніо поділився своїм відкриттям у соціальних мережах і це призвело до того, що до дослідження долучилося більше астрономів-аматорів. У результаті вони зробили неймовірне відкриття.

Професійні астрономи та астрономи-аматори зібрали разом усю наявну інформацію і з'ясували, що зміна яскравості зірки пов'язана із зіткненням і руйнуванням двох крижаних планет-гігантів. Результати цього дослідження опубліковані в журналі Nature.

Астрономи-аматори, а також професійні вчені в роки спостерігали за дивною поведінкою зірки Asassn-21qj, розташованої на відстані 1800 світлових років від нас. Її яскравість стала різко зменшуватися, хоча, як стало відомо, таке вже відбувалося раніше, хоча також в архівних даних були помічені ознаки раптового збільшення яскравості зірки. І це було дуже незвично, тому автори дослідження вирішили з'ясувати, що стало причиною цих подій.

Учені вважають, що сталося зіткнення крижаних планет-гігантів, які в десятки разів більші за Землю за масою і перебувають на відстані від 2 до 16 астрономічних одиниць від своєї зірки Фото: NASA

Як показало дослідження, ці зміни яскравості зірки пов'язані з процесом формування планет у протопланетному диску, який оточує зірку. У цьому диску з пилу і газу деякі планети можуть зіткнутися одна з одною. Саме це і сталося поруч із далекою зіркою.

Учені вважають, що сталося зіткнення крижаних планет-гігантів, які в десятки разів більші за Землю за масою і перебувають на відстані від 2 до 16 астрономічних одиниць від своєї зірки. Астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця, що становить приблизно 150 млн км.

Астрономи пояснюють, що сильний удар двох планет створив гарячий залишок, який призвів до збільшення яскравості зірки під час спостережень. Після цього рух уламків планет на тлі зірки спричинив зменшення її яскравості.

Фокус уже писав про те, що астрономи використовували космічний телескоп Вебб для того, щоб знову зробити приголомшливе зображення знаменитого залишку наднової Кассіопея А. У результаті вони знайшли раніше невідомі структури.

Також Фокус писав про те, яким чином з нічого міг виникнути Великий вибух, який призвів до появи нашого Всесвіту. У вчених є кілька теорій з цього приводу.