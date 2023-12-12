В угорському степу знайдено монстра з книжки: вчені назвали його на честь Шай-Хулуд із "Дюни"

Під час дослідження вчені виявили одразу чотири абсолютно нові види, до того ж один із них разюче схожий на піщаного зубастого черв'яка.

Земля є домівкою для дивовижної кількості різноманітних організмів, а тому не дивно, що вчені раз у раз виявляють все нові види. Так сталося і цього разу: під час дослідження угорського степу команда знайшла одразу чотири нові види, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені вивчали великий Паннонський степ, розташований на півдні Угорщини, недалеко від кордонів з Румунією і Сербією. Їм пощастило відкрити нові види, причому один з них був неймовірно схожий на сумнозвісного науково-фантастичного монстра — гігантського піщаного черв'яка з гострими зубами, який живе на Арракісі в романах Френка Герберта "Дюна", — Шай-Хулуда.

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Вчені не стали довго думати над назвою нового гриба та охрестили новий вид на честь монстра піщаних дюн: Tulostoma shaihuludii. Зазначимо, що це дослідження тривало роки, протягом яких вчені збирали зразки в степу. Відомо, що всі чотири нові види, виявлені командою в степу, належать до роду Tulostoma, також відомого як "дощовики на стеблинках". Гриби цього виду отримали таке прізвисько через сферичні плодові тіла, які розташовані наприкінці стебла і з яких вивільняються спори, коли їх тривожить вітер або топче тварина.

Відомо, що угорський степ буквально є розсадником для дощовиків на стеблах: піщаний ґрунт, вкритий трав'янистими заростями, забезпечує ідеальне середовище проживання для подібних грибів. Річ у тім, що в цьому регіоні випадає надзвичайно мало опадів, а влітку й восени температура піску може різко підвищуватися, а тому представникам цього роду довелося розвинути певну стійкість.

Зазначимо, що наразі в Угорщині зареєстровано 19 видів грибів, включно з чотирма щойно виявленими. Однак учені вважають, що в цьому степу ще є безліч неописаних видів, які нам тільки належить відкрити.

Автори дослідження також зазначають, що представники цього виду надзвичайно рідкісні, а тому результати цього дослідження можуть допомогти нам краще зрозуміти морфологію цього виду. Більшість із представників цього роду сьогодні занесені до червоного списку ЄС зі збереження грибів, а тому відкриття нових видів є настільки важливим.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".