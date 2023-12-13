Зустріти новий рік бадьорим і здоровим: лікарі розповіли як не захворіти у свята

Святкова пора навантажує наш організм, роблячи нас більш сприйнятливими до різних захворювань, але лікарі підготували ефективну і просту стратегію боротьби за здоров'я нашого організму.

Коли ми готуємося до сезону свят, часу, сповненого сімейних зустрічей і подорожей, є і зворотний бік, про який ми часто забуваємо: сплеск поширених респіраторних захворювань, таких як грип, кашлюк і РСВ. Ці віруси процвітають у приміщеннях, де люди перебувають у тісному контакті один з одним. Але експерти заявляють, що не все так погано і похмуро. Ви можете зробити кілька кроків, щоб захистити себе і насолоджуватися більш здоровим сезоном свят, пише HuffPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Це може здатися банальним, але достатня кількість сну — це потужний крок для вашого здоров'я. Бернадетт Боден-Албала з Каліфорнійського університету в Ірвайні підкреслює, що навіть одна ніч поганого сну може послабити вашу імунну систему. Це робить нас більш сприйнятливими до застудних захворювань. Національний інститут здоров'я США рекомендує спати 7-9 годин на добу. Щоб поліпшити якість сну, відмовтеся від екранів перед сном, за необхідності використовуйте звуковідтворювальну апаратуру, а в спальні підтримуйте комфортну температуру і тишу.

Дуже важливо постійно оновлювати вакцини, особливо проти COVID, грипу та РСВ. Ці вакцини розроблені для захисту від сучасних штамів вірусів і можуть запобігти зараженню або, принаймні, зменшити тяжкість захворювання, зазначає Боден-Албала. Ви можете легко зробити щеплення в місцевих аптеках або поліклініках.

На думку доктора Делани Вордлоу і доктора Марка Кая, регулярне миття рук — один із найефективніших способів профілактики захворювань. Намагайтеся мити руки водою з милом протягом 20 секунд. У ситуаціях, коли ви не можете помити руки, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, що містить не менше 60 % спирту. Візьміть миття рук за звичку, особливо перед обробкою їжі, після дотику до домашніх тварин, людей або загальних поверхонь.

Фізична активність корисна не тільки для тіла, а й для психічного здоров'я. Регулярні фізичні вправи вивільняють ендорфіни, які підвищують настрій. Активний спосіб життя має безліч переваг для здоров'я, включно з кращим контролем цукру в крові та зміцненням імунної системи. Знайдіть для себе приємний і стійкий режим тренувань, який ви зможете продовжувати і після свят.

Оскільки мікроби таяться на багатьох поверхнях, важливо обмежити їхнє проникнення у ваш дім. Єва Больє, фахівець із внутрішніх хвороб, пропонує дотримуватися правила "жодних сторонніх речей у домі". Це означає, що взуття та валізи потрібно залишати біля дверей. Крім того, виділіть зону для зберігання таких предметів, як сумки, і продезінфікуйте поверхні, що часто стикаються, у вашому домі, щоб звести до мінімуму поширення мікробів.

Хоча ми не можемо повністю уникнути мікробів, ці поради експертів пропонують практичні способи зменшити їхній вплив і залишатися здоровими під час святкового сезону. Пам'ятайте, що невеликі кроки можуть значно покращити ситуацію, щоб не допустити появи нежитю у святкові дні.

Раніше Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

Також Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається заманливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.