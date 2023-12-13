Методи боротьби з акне: що можна зробити і коли найкраще звернутися до дерматолога

Акне може стати доволі неприємним фактором життя будь-якого дорослого, але це не є вироком на все життя, адже існують методи боротьби з ним, які запропонували дерматологи.

Життя буває доволі несправедливим, і пройшовши через підлітковий вік без жодного прищика, дехто з нас у 30-40 років гостро зіткнувся з проблемою акне. За словами дерматологів, акне у дорослих — напрочуд поширене явище, і воно може бути навіть неприємнішим за його підлітковий аналог, але існують методи боротьби з ним, пише The New York Times.

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На відміну від підліткових прищів, які часто пов'язані зі статевим дозріванням і гормональними змінами, прищі у дорослих можуть бути спричинені найрізноманітнішими чинниками. Ось їхній перелік:

Гормональні коливання. Як і в підлітковому віці, гормональні зміни можуть змусити вашу шкіру виробляти більше жиру, що призведе до закупорки пор і появи акне. Жінки можуть помітити появу прищів під час менструального циклу, під час вагітності, менопаузи, а також під час початку або припинення прийому протизаплідних таблеток. Чоловіки з підвищеним рівнем тестостерону також можуть бути більш схильні до акне.

Як і в підлітковому віці, гормональні зміни можуть змусити вашу шкіру виробляти більше жиру, що призведе до закупорки пор і появи акне. Жінки можуть помітити появу прищів під час менструального циклу, під час вагітності, менопаузи, а також під час початку або припинення прийому протизаплідних таблеток. Чоловіки з підвищеним рівнем тестостерону також можуть бути більш схильні до акне. Ліки та добавки. Деякі ліки, зокрема деякі психіатричні препарати і стероїди, можуть спричиняти акне. Такі добавки, як вітаміни групи В і сироватковий протеїн, також можуть бути винуватцями.

Деякі ліки, зокрема деякі психіатричні препарати і стероїди, можуть спричиняти акне. Такі добавки, як вітаміни групи В і сироватковий протеїн, також можуть бути винуватцями. Генетика. Якщо у вашій родині є дорослі з акне, ви можете бути більш схильні до їхньої появи. Крім того, деякі типи шкіри більш схильні до відкладення відмерлих клітин, які можуть закупорювати пори.

Якщо у вашій родині є дорослі з акне, ви можете бути більш схильні до їхньої появи. Крім того, деякі типи шкіри більш схильні до відкладення відмерлих клітин, які можуть закупорювати пори. Стрес. Стрес може підвищити рівень кортизолу, який, своєю чергою, посилює вироблення жиру в шкірі. Це може призвести до появи висипань, особливо в періоди стресу.

Як лікувати акне в домашніх умовах

Хороша новина полягає в тому, що акне у дорослих піддається лікуванню. Ось кілька порад дерматологів щодо боротьби з болісним станом шкіри:

Безрецептурні засоби. Почніть з умивання з перекисом бензоїлу, який має антибактеріальні властивості і допомагає закупорити пори. Інші корисні інгредієнти включають адапален (тип ретиноїду), азелаїнову кислоту і саліцилову кислоту.

Почніть з умивання з перекисом бензоїлу, який має антибактеріальні властивості і допомагає закупорити пори. Інші корисні інгредієнти включають адапален (тип ретиноїду), азелаїнову кислоту і саліцилову кислоту. Щадні альтернативи. З віком шкіра стає сухішою. Якщо перераховані вище засоби занадто жорсткі, спробуйте гліколеву кислоту — більш м'який ексфоліант.

З віком шкіра стає сухішою. Якщо перераховані вище засоби занадто жорсткі, спробуйте гліколеву кислоту — більш м'який ексфоліант. Ключовий момент — сталість. Щоб побачити результати, може знадобитися кілька тижнів, тому використовуйте ці засоби регулярно. Шукайте зволожувальні, сонцезахисні та очищувальні засоби з позначкою "без олій" або "некомедогенно".

Коли слід звернутися до дерматолога

Якщо безрецептурні засоби не допомагають, або якщо акне спричиняє рубці, темні плями чи впливає на вашу самооцінку, час звернутися до фахівця. Дерматологи допоможуть виявити першопричину акне і можуть запропонувати рецептурні препарати або інші методи лікування.

Прищі у дорослих можуть бути несподіванкою і неприємністю, але це поширений стан, який піддається лікуванню. Розуміння причин і вивчення як домашніх, так і професійних методів лікування допоможуть вам впоратися з проблемою і зменшити кількість висипань. Пам'ятайте, що чиста шкіра — це не просто підліткова мрія, вона досяжна в будь-якому віці.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.