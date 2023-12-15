Колос Родоський, статуя Зевса і храм Артеміди: АІ повернув до життя стародавні Сім чудес світу (фото)

Штучний інтелект підказав ученим, який вигляд мали зниклі з лиця Землі чудеса Стародавнього світу.

Стародавні Сім чудес світу, серед яких Колос Родоський, статуя Зевса, висячі сади Семіраміди, були знищені війнами, часом і катаклізмами. Але попри те, що ці чудеса загублені назавжди, за допомогою штучного інтелекту ми можемо уявити, який вигляд вони мали тисячі років тому.

Єдине із Семи чудес світу, яке збереглося до наших днів — це піраміда Хеопса. Решту ми можемо побачити завдяки моделюванню компанії Midjourney.

Колос Родоський

Статуя Колоса простояла на острові Родос менше століття. Реконструкція Midjourney Фото: MidJourney

Приголомшливий інженерний і будівельний подвиг Стародавнього світу. Статуя Колоса Родоського височіла на 30 метрів над гаванню острова Родос.

На будівництво цієї гігантської статуї пішло близько 12 років, вона була зроблена з бронзових пластин і зображувала грецького бога Сонця Геліоса.

Старовинні рукописи зображували Колоса Родоського таким, що стоїть відразу на двох берегах входу в гавань, але вчені дійшли висновку, що такий архітектурний подвиг був би неможливим. Найімовірніше, статуя бога розташовувалася на постаменті біля входу в гавань, вітаючи кораблі, що заходили.

Старовинні рукописи зображували Колоса Родоського таким, що стоїть одразу на двох берегах входу в гавань Фото: Getty Images

Причиною повного руйнування великої статуї став землетрус. Вона простояла менше століття після того, як будівництво було завершено — у 282 році до н.е.

Піраміда Хеопса

Піраміда Хеопса збереглася до наших днів, але без білої "трикутника" на вершині. Реконструкція Midjourney Фото: MidJourney

Піраміда Хеопса (вона ж — Велика піраміда Гізи) розташована в Єгипті та на неї може помилуватися будь-хто.

Стародавні єгиптяни будували цей архітектурний шедевр упродовж 20 років, дедалі вище піднімаючи й укладаючи камені вагою до 2,5 тонн кожний. Будували піраміду раби за наказом фараона Хуфу (Хеопса).

Попри те, що піраміда Хеопса збереглася до наших днів, штучний інтелект відтворив її первісний вигляд, коли на вершині піраміди сяяло навершя з білого вапняку. З плином років ця частина піраміди була загублена.

Висячі сади Вавилона

Висячі сади Вавилона могли бути знищені в 539 році до н.е. Фото: MidJourney

Висячі сади Вавилона або висячі сади цариці Семіраміди могли похвалитися ретельно продуманим розташуванням терас, чудовими водними спорудами та дивовижними рослинами.

Стародавній текст, що дійшов до нас, — єдине свідчення того, що сади дійсно існували. У ньому стверджується, що вавилонський імператор Навуходоносор побудував сади у вавилонській провінції Іраку для своєї дружини Аміітіс.

Але в жодному іншому тексті, що стосується імператора або його дружини, не згадуються чудові сади.

Згідно із загальновідомою легендою, сади розташовувалися за 80 км на південь від нинішнього Багдада в Іраку. Вважається, що сади були побудовані в 600 році до н.е., висота їхніх терас була приблизно 20 метрів.

Якщо сади Семіраміди справді існували, то найімовірніше їх знищили завойовники з імперії Ахеменідів 539 року до н.е.

Статуя Зевса в Олімпії

Статую Зевса знищила пожежа в Константинополі. Реконструкція Midjourney Фото: MidJourney

Жителі Олімпії звели статую правителя богів, щоб затьмарити своїх суперників — афінян.

Висота статуї з п'єдесталом, за різними версіями, становила від 12 до 17 метрів. Зевс, виконаний із золота, дерева і слонової кістки, сидів на троні всередині не менш вражаючого храму.

Саме такою статую Зевса зобразив штучний інтелект. Щоправда, без натовпів туристів біля її підніжжя.

Історичні записи показують, що масивна статуя Зевса була знищена під час пожежі в Константинополі 426 року н. е.

Олександрійський маяк

Олександрійський маяк зруйнувався після серії землетрусів у регіоні. Фото: MidJourney

Найвідоміший маяк Стародавнього світу мав висоту понад 120 метрів, він розташовувався на острові Фарос у гавані Олександрії в Стародавньому Єгипті.

Ця складна структура мала показати міць людського інтелекту, а також математичний геній.

Спроєктував маяк, який упродовж багатьох століть залишався однією з найвищих будівель на планеті, архітектор Сострат Книдський.

Але після низки землетрусів у Середні віки будова занепала — і в підсумку Олександрійський маяк перетворився на руїни.

Мавзолей у Галікарнасі

Мавзолей у Галікарнасі зруйнувала серія землетрусів у 13 столітті Фото: MidJourney

Колосальна гробниця була побудована для Мавсола, який був правителем Карії, стародавнього регіону Малої Азії.

Будівля була настільки вражаючою, що ім'я покійного царя стало загальним для значних похоронних споруд.

Стилістично Мавзолей у Галікарнасі є сумішшю грецьких, близькосхідних та єгипетських архітектурних елементів, втілених в анатолійському та пентелійському мармурі.

Побудований 350 року до нашої ери на території сучасної Туреччини, мавзолей був зруйнований серією землетрусів у 13-му столітті.

Храм Артеміди Ефеської

Храм Артеміди Ефеської унітожували кілька разів. Фото: MidJourney

Артеміда — грецька богиня цнотливості, полювання, диких тварин, лісів і родючості. Зведена на славу грецької богині будівля будувалася і руйнувалася тричі.

Першим його зруйнував Герострат, який спалив храм Артеміди, щоб прославитися.

Наступними прийшли готи, які зруйнували місто, тікаючи через нього від римлян.

Нарешті, 401 року нашої ери натовп християн остаточно зруйнував храм, залишивши тільки фундамент і одну колону, яку можна побачити і сьогодні.