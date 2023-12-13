Поповнити дефіцит вітаміну D взимку: експерти поділилися способами зміцнення здоров'я

Зима на довгий час приховує від нас Сонце, природне джерело вітаміну D, але, на щастя, у науки давно є альтернативні способи отримання найважливішої речовини.

Зима прийшла, і вона несе з собою не тільки сніг і гаряче какао. Це також сезон, коли отримати достатню кількість вітаміну D стає трохи складніше. Вітамін D — справжній універсал для вашого здоров'я. Він вкрай важливий для міцних кісток, нервів і міцної імунної системи, пише Health.

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Зазвичай ми отримуємо вітамін D із сонячних променів. Але коли на вулиці холодно і темно, рівень вітаміну D може неминуче знизитися. Це особливо актуально, якщо ви здебільшого перебуваєте в приміщенні, оскільки сонячні промені через вікно не такі ефективні.

Марі ван дер Мерве з Університету Мемфіса, зазначає, що взимку ми частіше стикаємося з нестачею вітаміну D. Тому в ці місяці варто пошукати інші джерела вітаміну D, наприклад, дієту або добавки. Вітамін D потрібен нам не тільки влітку. Він необхідний цілий рік із різних причин:

Здоров'я кісток. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, запобігаючи остеопорозу — захворюванню, що призводить до ослаблення кісток.

Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, запобігаючи остеопорозу — захворюванню, що призводить до ослаблення кісток. Зв'язок із нервами. Він необхідний нервовим клітинам для спілкування одна з одною, а мозку — для зв'язку з тілом.

Він необхідний нервовим клітинам для спілкування одна з одною, а мозку — для зв'язку з тілом. Імунний захист. Ця поживна речовина допомагає імунній системі протистояти вірусам і бактеріям.

Ця поживна речовина допомагає імунній системі протистояти вірусам і бактеріям. М'язова функція. Без достатньої кількості вітаміну D ваші м'язи можуть бути слабкими та болючими.

Рекомендована добова норма вітаміну D становить 15 мікрограмів (600 міжнародних одиниць) для людей віком від 19 до 70 років і 20 мікрограмів (800 міжнародних одиниць) для тих, хто старший.

Багато хто з нас не отримує достатньої кількості вітаміну D. Дослідження, проведене в період з 2001 по 2018 рік, показало, що близько 40,9 % учасників мали недостатній рівень вітаміну D. В особливій групі ризику перебувають люди похилого віку, люди з ожирінням, ті, хто переніс операцію шлункового шунтування.

Хоча 19 % дорослих приймають добавки з вітаміном D, дієтичні джерела, як і раніше, мають вирішальне значення. Хорошими варіантами є жирна риба, яєчні жовтки і збагачені продукти, такі як пластівці, молоко і деякі соки. Наприклад, у трьох унціях лосося міститься 570 міжнародних одиниць вітаміну D.

Доктор Пітер Коен із Гарвардської медичної школи каже, що не всі потребують добавок вітаміну D. Здоровим людям без діагностованого дефіциту він не потрібен навіть узимку. Якщо ви вже приймаєте добавку, не потрібно збільшувати дозу тільки тому, що на вулиці прохолодно.

Однак якщо ви вирішили приймати добавку, дотримуйтеся рекомендованої дози. Перевищення дози може призвести до таких симптомів, як сонливість, болі в животі і навіть до серйозніших проблем, таких як сплутаність свідомості або кома. Як альтернатива намагайтеся проводити час на сонці або включіть у свій раціон продукти, багаті вітаміном D.

Цієї зими пам'ятайте, що вітамін D не такий помітний, як тепле пальто і рукавички, але він так само необхідний. Чи то бадьора прогулянка в сонячний день, чи то вечеря з лосося, підтримання рівня вітаміну D — простий, але ефективний спосіб зберегти здоров'я в холодні місяці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.