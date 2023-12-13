Бактеріальна катастрофа: безладне застосування антибіотиків породило глобальну загрозу

Застосування антибіотиків при найменших захворюваннях, часом навіть не пов'язаних з їх призначенням, призвело до мутацій бактерій, які більше не піддаються лікуванню.

У другій половині 2023 року в Китаї вибухнула тривожна криза охорони здоров'я. Спалах мікоплазми пневмонії, що зазвичай є легкою легеневою інфекцією, вразив мільйони дітей. Ця ситуація, що нагадує пандемію COVID-19, викликала побоювання з приводу нової хвороби. Однак реальну тривогу, як зазначали лікарі, викликала поява "супербактерій" — бактерій, що стали стійкими до антибіотиків, пише Bloomberg.

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Досвід Рейчел Кьяо надає цій кризі людського обличчя. Її маленька донька захворіла під час цього спалаху. Незважаючи на прийом антибіотиків, її стан погіршився — лякаючий сценарій, який стає дедалі поширенішим. Ця історія — приклад багатьох інших у Китаї, де антибіотики не справлялися з інфекцією, що призводило до важких випадків пневмонії.

Але ця проблема існує не тільки в Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) давно попереджає, що надмірне використання антибіотиків призводить до того, що бактерії стають менш сприйнятливими до цих препаратів, і ця проблема називається "антибіотикорезистентністю". Це глобальна проблема, і ВООЗ називає її "тихою епідемією".

У Китаї майже 80 % випадків захворювання на мікоплазму пневмонії є стійкими до поширених антибіотиків, у той час як в інших регіонах, таких як Європа та Америка, цей показник становить менше 10 %. Зловживання антибіотиками, навіть за незначних інфекцій, сприяло такому високому рівню стійкості.

Надмірне і неправильне використання антибіотиків має серйозні наслідки. Це не тільки затягує хвороби, а й підвищує ризик широкомасштабних спалахів. Стійкість до антибіотиків стала причиною смерті мільйонів людей по всьому світу і може призвести до величезних економічних втрат у майбутньому.

Багато людей помилково вважають, що антибіотики ефективні проти застуди, яку викликають віруси, а не бактерії. Таке неправильне використання сприяє зростаючій проблемі резистентності. У Китаї поширене внутрішньовенне введення антибіотиків дітям, навіть за незначних захворювань. Така практика, хоча і має благу мету, не завжди є необхідною і може посилити проблему.

Ситуація в Китаї є повчальним прикладом. Зусилля з просвіти населення і скорочення зловживання антибіотиками вкрай важливі. Якщо не вжити заходів, ми ризикуємо опинитися в майбутньому, коли навіть незначні інфекції стануть не піддаватися лікуванню.

Ця криза підкреслює необхідність глобальної обізнаності та вжиття заходів щодо боротьби зі стійкістю до антибіотиків. Це нагадування про важливість відповідального використання антибіотиків, щоб вони залишалися ефективними для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.