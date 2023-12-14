Прокидаєтеся рано навіть у вихідний: учені радять звинувачувати неандертальців

Дослідники розібралися, як ДНК неандертальців впливають на життя сучасних людей.

Люди з умінням рано лягати спати та рано вставати можуть подякувати за це нашим давнім предкам — неандертальцям, пише The Guardian.

Дослідники з'ясували, що ДНК від наших далеких родичів може сприяти тому, що деякі люди стають жайворонками. Саме цей набір генів дає змогу деяким людям легше прокидатися рано вранці.

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Попри те, що більша частина генів людини, успадкованих у результаті схрещування людей і неандертальців, відсіялася під час еволюції, їхня невелика частина все ж залишилася. Цей набір ДНК допомагав раннім сучасним людям адаптуватися до нового середовища проживання, коли вони перебралися з Африки до Євразії.

"Аналізуючи фрагменти ДНК неандертальців, які залишилися в геномах сучасної людини, ми побачили вражаючу тенденцію", — каже епідеміолог із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Джон Капра.

За його словами, знайдені гени впливають на те, як наш організм керує біологічним годинником, у більшості випадків роблячи з нас "жайворонків".

Homo sapiens мігрували з Африки до Євразії близько 70 000 років тому. Коли вони дісталися місця, то зіткнулися з неандертальцями, які вже пристосувалися жити в більш холодному кліматі, проживаючи на цій території вже сотні тисяч років. У той час відбулося схрещування видів, і відтоді люди несуть до 4% ДНК неандертальців, включно з генами, пов'язаними з пігментацією шкіри, волоссям, жиром та імунітетом.

Аналіз ДНК сучасних людей і неандертальців показав, що в біологічний годинник цих двох груп формують різні генетичні варіанти. Але деякі люди, які живуть нині, все ж є носіями генів неандертальців.

Для того, щоб перевірити свою теорію, дослідники звернулися до біобанку, який зберігає дані про генетику, здоров'я і спосіб життя півмільйона людей у Британії. Вчені дійсно знайшли носіїв давніх генів, а також пов'язали цю ДНК з раннім пробудженням, йдеться у статті, опублікованій у науковому журналі Genome Biology and Evolution.

Не можна сказати, що для того, щоб бути "жайворонком" людям обов'язково потрібні гени неандертальців. Сотні різних варіацій генів впливають на те, коли люди засинають і прокидаються. Крім цього, існує безліч екологічних і культурних чинників. Загалом гени неандертальців мають лише частковий вплив на розпорядок дня сучасних людей.

Автори дослідження підозрюють, що багато людей у наші дні все ще мають гени неандертальців, бо вони допомагали нашим предкам адаптуватися до життя у вищих широтах.

"Ми припускаємо, що бути "жайворонком" було корисно для наших предків. Це показник того, що наш біологічний годинник може швидше адаптуватися до сезонних змін рівня освітленості. У більш високих широтах такий гнучкий біологічний годинник дає змогу організму швидше підлаштовуватися під змінні сезонні рівні освітлення", — підсумували вчені.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що неандертальці змішувалися з невідомим видом людей ще до Homo Sapiens. Одна з версій полягає в тому, що деякі люди покинули Африку, змішалися з неандертальцями в Євразії, а потім повернулися в Африку, несучи в собі неандертальські гени.