Погані новини: щоб врятувати Землю від "закипання", людям потрібно перестати дихати

Нове дослідження показує, що гази в повітрі, яке видихає людина, сприяють глобальному потеплінню планети.

Десятиліттями вчені попереджають про кліматичну кризу, що насувається на Землю, і вимагають скорочення викидів парникових викидів. Раніше дослідники вже рекомендували зменшити споживання м'яса і використовувати більш екологічні види транспорту. Однак нове дослідження змінює все — результати показують, що для стримування глобального потепління людям так само варто було б перестати дихати, пише Daily Mail.

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Навряд чи людство зможе дихати менше, а тому це є проблемою: нове дослідження стверджує, що гази, такі як метан і закис азоту, у повітрі, яке видихають люди, становлять до 0,1% викидів парникових газів у Великій Британії. При цьому цифри не враховують інших газів, що виділяються людиною, наприклад, під час відрижки або метеоризму, а також викидів, які походять з нашої шкіри непомітно для нас. На жаль, у масштабах планети ця цифра набагато більша.

Нове дослідження під керівництвом доктора Ніколаса Коуена, фізика-атмосферника з Британського центру екології та гідрології Землі. Результати їхнього з колегами дослідження припускають, що повітря, яке видихає людина, може містити невеликі підвищені концентрації метану і закису азоту, які, на жаль, сприяють глобальному потеплінню Землі.

Ще зі школи ми знаємо, що люди вдихають кисень і видихають вуглекислий газ. Коли ми робимо вдих, повітря потрапляє до легень, потім кисень потрапляє до крові, а вуглекислий газ переміщується з крові до легень і видихається. Водночас цей цикл протилежний для рослин: вони навпаки — поглинають вуглекислий газ і "видихають" кисень як побічний продукт.

У новому дослідженні вчені зосередилися на видиханні людиною метану і закису азоту, оскільки обидва ці гази є потужними парниковими газами. Раніше вчені не враховували цей внесок людини в "закипання Землі", але тепер вирішили це виправити.

За словами Коуена, рослини, по суті, поглинають весь вуглекислий газ, що виділяється під час дихання людини, а тому внесок CO2 під час дихання людей у зміну клімату "практично дорівнює нулю". На жаль, цього не можна сказати про метан і закис азоту, оскільки рослини їх не використовують.

Під час дослідження команда вивчила викиди метану і закису азоту в диханні людини — в експерименті взяли участь 104 дорослих добровольці з Великої Британії. Учасників попросили зробити глибокий вдих, затримати дихання на 5 секунд, а потім видихнути в пластиковий пакет, що закривається.

Загалом учені зібрали 328 зразків "видихів", а далі вивчили їх і виявили, що закис азоту виділяється кожною людиною, проте метан виявили лише у 31% реципієнтів. Команда також опитала учасників дослідження, записавши такі дані як вік, стать, дієтичні вподобання.

Вчені дійшли висновку, що ті, хто не виділяв метан під час дихання, ймовірно, все одно виділятимуть його під час метеоризму. При цьому аналіз показує, що люди, які видихають метан, здебільшого були жінками, старшими за 30 років. Однак учені досі не розуміють, чим зумовлені такі результати.

Результати дослідження показують, що тільки у Великій Британії на частку дихання припадає 0,05% метану і 0,1% закису азоту від загальної кількості викиду цих газів. Водночас ученим не вдалося знайти жодного зв'язку між дієтою людини та кількістю парникових газів, які вона видихає.

Надалі вчені планують продовжити дослідження, щоб дізнатися більше про викиди парникових газів, які припадають на частку людини.

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