Чоловікові в 19 столітті пробило мозок залізним стрижнем, але він вижив: реконструкція показала його обличчя (фото)

Учені відтворили обличчя Фінеаса Гейджа, яким воно було через кілька миттєвостей після нещасного випадку, що стався 175 років тому.

13 вересня 1848 року Фінеас Гейдж розчищав шлях для нової залізничної лінії в американському штаті Вермонт, коли випадковий вибух змінив усе його життя. Унаслідок вибуху голову будівельника пробив залізний стрижень, який пройшов через мозок і вилетів назовні. Після цього, на подив багатьох, Гейдж вижив, але його поведінка і особистість значно змінилися. Цей випадок зробив справжню революцію в розумінні роботи мозку людини. Тепер же вчені під керівництвом знаменитого конструктора облич людей, що жили в минулому, Сісеро Мораїса, проаналізували череп Гейджа і створили унікальну реконструкцію обличчя чоловіка, яким воно було одразу ж після того, як у голову встромився залізний стрижень, пише Daily Mail.

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Залізний стрижень, який пробив череп і пройшов через мозок Гейджа, полетів після цього на відстань у кілька десятків метрів. При цьому, як говорили тоді свідки події, стрижень був увесь у крові і в шматочках мозку. У результаті більша частина лівої лобової частки Гейджа була зруйнована, але він прожив ще 12 років після нещасного випадку і помер у віці 36 років 1860 року. Гейдж помер від епілепсії, яка, найімовірніше, була спричинена жахливою травмою мозку. Хоча особистість і поведінка Гейджа назавжди змінилися після цієї події і це стало причиною більш пильного вивчення роботи мозку вченими. Наразі дослідники вважають, що факт виживання Гейджа після такого удару, підтверджує ідею про те, що різні частини мозку виконують різні функції, і одна частина мозку може замінити іншу, якщо та не може функціонувати.

Залізний стрижень, який пробив череп і пройшов через мозок Гейджа, полетів після цього на відстань у кілька десятків метрів. При цьому, як говорили тоді свідки події, стрижень був увесь у крові і в шматочках мозку. У результаті більша частина лівої лобової частки Гейджа була зруйнована, але він прожив ще 12 років після нещасного випадку і помер у віці 36 років 1860 року. Фото: Daily Mail

Тепер же вчені, під керівництвом експерта з графіки Сісеро Мораїса, провели аналіз черепа Гейджа і створили реконструкцію його обличчя, яким воно було в момент нанесення удару по голові залізним стрижнем.

За словами Мораїса, на відміну від інших реконструкцій облич людей минулого, які він створював, відтворення зовнішнього вигляду обличчя Гейджа не було основною метою. Річ у тім, що всі знають, який вигляд він мав після нещасного випадку, бо збереглися його фотографії. Вчені хотіли за допомогою 3D-технологій і знань людської анатомії відтворити сам процес входження залізного стрижня в череп і показати, яким було обличчя чоловіка в цей момент.

За словами Мораїса, на відміну від інших реконструкцій облич людей минулого, які він створював, відтворення зовнішнього вигляду обличчя Гейджа не було основною метою. Річ у тім, що всі знають, який вигляд він мав після нещасного випадку, бо збереглися його фотографії (фото Фінеаса Гейджа зліва) Фото: Daily Mail

Раніше Мораїс уже створював реконструкції облич людей минулого, які були деформовані внаслідок трагічних подій. Наприклад, це стосується обличчя воїна, який загинув 1361 року під час однієї з найжорстокіших битв у середньовічній Європі, як уже писав Фокус. Але справа Гейджа вимагала більш ретельного підходу.

Мораіс і його колеги створюють реконструкції облич за допомогою аналізу черепа і порівняння цих даних з анатомією сучасних людей. Якщо йдеться про деформації черепа, то тут використовуються додаткові дані.

Мораіс і його колеги створюють реконструкції облич за допомогою аналізу черепа і порівняння цих даних з анатомією сучасних людей. Якщо йдеться про деформації черепа, то тут використовуються додаткові дані Фото: Daily Mail

За словами Мораїса, йому довелося створити модель окремих частин черепа Гейджа, щоб потім з'єднати їх докупи й отримати уявлення про те, який вигляд він мав під час удару. Після цього, на основі відомих даних про нещасний випадок, вчені створили модель проходження залізного стрижня крізь голову Гейджа. При цьому використовувалися дані різних томографій людського мозку, щоб отримати уявлення про те, в яких місцях він був пошкоджений у Гейджа.

За словами Мораїса, йому довелося створити модель окремих частин черепа Гейджа, щоб потім з'єднати їх докупи й отримати уявлення про те, який вигляд він мав під час удару Фото: Daily Mail

Після цього на основі фотографій Гейджа було також створено його обличчя таким, яким воно, ймовірно, було в момент проходження залізного стрижня через мозок.

Як уже писав Фокус, нещодавно Моріс і його команда створили реконструкцію обличчя хлопчика-підлітка, який належав до елітної частини суспільства Стародавнього Єгипту. Найцікавіше, що цей хлопчик страждав від рідкісної хвороби, через що його мозок мав дуже великий розмір.