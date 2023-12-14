Найдієвіший спосіб боротьби з алкоголізмом: учені розкрили ефективну стратегію

Алкоголізм є великою проблемою для мільйонів людей у всьому світі, але тепер у науки може з'явитися ефективний метод глобальної боротьби з цим руйнівним розладом.

Багато хто з нас часто зустрічав упаковки сигарет, що лякають нас сумними наслідками для здоров'я, але подібні етикетки майже нереально зустріти на ємностях алкогольних напоїв. Однак, недавнє дослідження показало, що коли люди розуміють, чому їм слід пити менше, наприклад, через ризик розвитку раку, і як вони можуть це зробити, вони, як правило, дійсно скорочують споживання алкоголю, пише Science Alert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Усі ми знаємо, що надмірне вживання алкоголю не дуже добре позначається на нашому здоров'ї. Воно пов'язане з цілою низкою проблем, таких як серцево-судинні захворювання, проблеми з травленням і навіть недоумство, не кажучи вже про найголовніше — рак. Вчені намагаються знайти ефективний спосіб донести цю думку до людей і дійсно змінити їхні звички.

У дослідженні, проведеному під керівництвом економіста і психолога Симони Петтігрю з Інституту глобального здоров'я Джорджа, брала участь доволі велика група людей, майже 8 000 осіб, яких поділили на різні групи та показували їм різні повідомлення й рекламу про шкоду алкоголю. З усіх різних комбінацій виділялася одна: телевізійна реклама, що пов'язує пияцтво з раком, у поєднанні з пропозицією стежити за кількістю випитого. Цей дует став зіркою дослідження і призвів до значного скорочення споживання алкоголю протягом шести тижнів.

Інші методи, наприклад, встановлення для себе ліміту випивки, мали певний ефект, але жоден із них не був настільки успішним, як підхід "знати про ризик і рахувати випивку".

Петтігрю зазначив, що багато хто з нас не знає, що алкоголь є канцерогеном, тобто тим, що може викликати рак. Тому інформування людей про це дуже важливе, але це тільки половина успіху. Не менш важливо дати їм практичний спосіб знизити ризик.

Це дуже важливо, тому що, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, алкоголь може бути причиною до 7 % передчасних смертей у всьому світі. Хоча існують й інші стратегії, наприклад, зробити алкоголь менш доступним або більш дорогим, зміна особистих звичок вживання алкоголю є ключовою частиною вирішення цієї проблеми.

Цікаво, що учасники цього дослідження були обрані таким чином, щоб представляти середньостатистичного споживача алкоголю, тож цей метод може спрацювати не скрізь. Проте, це свідчить про те, що підрахунок випитого — досить хороша стратегія, якщо ви намагаєтеся скоротити кількість випитого.

Петтігрю наголосив на важливості розумного використання ресурсів у кампаніях зі зниження шкоди алкоголю. Для того щоб ці кампанії були ефективними, необхідно знайти такі ідеї, які дійсно знайдуть відгук у людей і спонукають їх змінити свої звички.

Це дослідження пропонує свіжий і практичний підхід до скорочення споживання алкоголю: усвідомлюйте ризики, особливо зв'язок з раком, і ведіть підрахунок випитого. Це проста звичка, яка потенційно змінює життя, але може принести користь багатьом.

Раніше Фокус писав про вино, що омолоджує шкіру в середньому віці і старше. Такі властивості приписують далеко не всім його сортам і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.