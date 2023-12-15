Найбільший айсберг на Землі: вчені "зняли мірки" з гіганта масою близько трильйона тонн (фото)

Дослідники нарешті змогли розрахувати справжні розміри найбільшого айсберга у світі та спостерігають за тим, куди він рушить далі.

На початку грудня стало відомо про те, що крижаний гігант А23а, який вважається найбільшим айсбергом на Землі, "прокинувся" і почав рух уперше за 30 років. Тепер вчені заявляють, що змогли розрахувати його точні розміри, а отже ми знаємо, скільки води несе в собі ця величезна брила льоду, пише BBC.

Відомо, що айсберг А23а відколовся від шельфового льодовика Філчнера ще 1986 року, потім він "сів на мілину" і залишався нерухомим протягом десятків років. За словами вчених, усе змінилося 2021 року, коли вони помітили перші рухи, але вже у грудні 2023 року А23а відірвався від морського дна і почав дрейфувати в Південний океан.

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У новому дослідженні вдалося зняти мірки з найбільшого айсберга на Землі — для цього вони використовували супутникові вимірювання. Результати показують, що середня товщина замороженого блоку становить понад 280 метрів. При цьому площа А23а була відома вченим раніше і становила близько 4 000 квадратних кілометрів, унаслідок чого вченим вдалося розрахувати його об'єм і масу: близько 1100 кубічних метрів і трохи менше трильйона тонн відповідно.

Наразі вчені продовжують стежити за мандрівкою крижаного гіганта і зазначають, що він ось-ось покине межі Білого континенту. Науковці вважають, що А23а вже досяг критичної точки у своїй подорожі і в найближчі кілька тижнів, імовірно, його долю буде вирішено: траєкторія руху через Південний океан стане зрозумілою.

Супутниковий знімок айсберга А23а Фото: ESA

Вимірювання А23а було отримано в результаті місії CryoSat-2 Європейського космічного агентства. Зазначимо, що цей супутник оснащений радіолокаційним висометром, здатним визначити, яка частина айсберга перебуває під ватерлінією. Далі вчені використовували дані щільності льоду і змогли визначити обсяг.

За словами співавтора дослідження, доктора Анн Браакманн-Фольгманн з Арктичного університету Норвегії, подібні супутникові вимірювання альтиметрії вимірюють відстань до поверхні айсберга і до поверхні моря, що дає змогу вченим контролювати за змінами товщини брили льоду з космосу. Ці дані також використовуються вченими для розуміння того, як айсберг стоншується, коли піддається впливу тепліших океанських вод. Вчені також використовують топографію морського дна, щоб розрахувати такі події як: місце, де приземлився айсберг, а також коли він потоншає настільки, щоб продовжити шлях.

Супутникові дані також показали, що товщина гігантської брили льоду зовсім неоднорідна — у деяких місцях вона значно більша за решту. Наприклад, А23а має дуже глибокий кіль, затоплена частина якого у 2018 році становила 350 метрів. За словами вчених, саме цей кіль дозволяв гігантській брилі льоду залишатися нерухомою протягом десятиліть.

Айсберг А23а рухається вперше за 30 років Фото: British Antarctic Survey

За словами старшого наукового співробітника CPOM з Університетського коледжу Лондона, доктора Енді Рідаута, протягом останнього десятиліття вчені спостерігали стійке зменшення товщини найбільшого айсберга на Землі — він "худнув" на 2,5 метра на рік. Утім, у цьому, за словами вчених, немає нічого дивного, оскільки середня температура води навколо айсберга постійно підвищувалася.

А23а зараз досяг краю Антарктичного півострова, де відбувається зближення різних потоків швидко рухомої води, що обертаються навколо континенту за годинниковою стрілкою. Передбачається, що саме цей момент стане вирішальним у подальшій долі гігантського айсберга: від його взаємодії з місцевими вітрами залежить те, куди далі рушить "чудовисько".

Раніше Фокус писав про те, що крижаний гігант "прокинувся" вперше за 30 років: вчені зняли рух найбільшого айсберга Землі.