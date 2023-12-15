Астрономічні мапи тисячолітнього народу: вчені знайшли раніше невідомі петрогліфи (фото)

Знайдені різьблені зображення мають різноманітні форми, включаючи складні геометричні фігури та спіралі. На них зазвичай зображені шамани, воїни, а також тварини — бізони, олені та гірські барани.

Група археологів з Ягеллонського університету на півдні Польщі зробила дивовижне відкриття стародавніх малюнків і петрогліфів на прикордонній території між штатами Колорадо і Юта в США, пише Arkeonews.

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Радослав Палонка, професор Ягеллонського університету і фахівець з археології Нового Світу, який очолює дослідження з 2011 року, каже, що отримані результати кардинально змінюють уявлення про заселення цієї території. Це єдина польська команда і одна з небагатьох європейських археологічних груп, що працюють у цьому регіоні.

Відкриття команди охоплюють раніше невідомі великі галереї та петрогліфи, що датуються різними історичними періодами Фото: Jagiellonian University in Kraków

Їхні дослідження насамперед зосереджені на поселенському комплексі Касл-Рок-Пуебло, розташованому на кордоні штатів Колорадо і Юта. Ця місцевість є не лише магнітом для археологів, але й популярним місцем для туристів завдяки відомим стародавнім доколумбовим поселенням та численним наскальним малюнкам, створеним стародавнім народом пуебло.

"Землеробські громади пуебло створили одну з найрозвиненіших доколумбових культур у Північній Америці. Вони вдосконалили ремесло будівництва багатоповерхових кам'яних будинків, що нагадували середньовічні міські будинки або навіть пізніші багатоквартирні будинки. Народ пуебло також славився своїми наскальними малюнками, вишукано орнаментованими ювелірними виробами та керамікою з різними мотивами, розписаними чорним пігментом на білому тлі", — сказав професор Палонка.

Відкриття команди охоплюють раніше невідомі великі галереї та петрогліфи, що датуються різними історичними періодами. Деякі з найдавніших петрогліфів, що зображують воїнів і шаманів, датуються III століттям нашої ери. Більшість петрогліфів належать до XII-XIII століть.

Ці різьблені зображення мають різноманітні форми, включаючи складні геометричні фігури та спіралі. На них зазвичай зображені шамани, воїни, а також тварини — бізони, олені та гірські барани, а також самі сцени полювання.

Ці різьблені зображення мають різноманітні форми, включаючи складні геометричні фігури та спіралі Фото: Jagiellonian University in Kraków

У XV-XVII століттях, коли цю територію населяло плем'я Уте, на наскельних панно почали з'являтися великі сюжетні сцени полювання на бізонів, гірських баранів та оленів. Пізніше на них зображали коней, що знаменує період іспанських завоювань, які познайомили корінних північноамериканців з цими тваринами (вони зникли з цього континенту під час останнього льодовикового періоду).

Серед найновіших зразків наскального мистецтва — підпис 1936 року, що належить Айрі Катхейру (Ira Cuthair), відомому ковбою в Юті, Колорадо, Арізоні та Нью-Мексико.

Однією з важливих знахідок команди професора Палонки є виявлення раніше невідомих петрогліфів, розташованих на висоті 800 метрів над поселеннями на скелі, деякі спіралі досягають до метра в діаметрі.

Ці петрогліфи, які використовували для астрономічних спостережень і визначення календаря в XIII столітті, змінили наше уявлення про чисельність населення і релігійні практики того часу.

Польська команда з нетерпінням чекає на подальші відкриття, а також на детальну 3D карту каньйонів, підготовлену дослідниками з Університету Х'юстона. Ця карта, створена за допомогою LIDAR та оптичних досліджень, проведених з висоти 450 метрів над каньйонами, відкриє ще більше таємниць.

Крім того, археологи тісно співпрацюють з місцевими групами корінних американців, такими як племена Хопі та Уте.

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