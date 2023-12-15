"Злий близнюк" Землі. Основні факти про атмосферу Венери: чи можна там вижити (фото)

Атмосфера Венери стала причиною появи екстремальної версії такого самого парникового ефекту, який спричиняє зміну клімату на Землі.

Друга планета від Сонця, тобто Венера, має надзвичайно товсту і дуже щільну атмосферу. На Венері найщільніша атмосфера серед усіх планет Сонячної системи. Здебільшого атмосфера Венери, яку називають "злим близнюком" Землі, складається з вуглекислого газу і в ній плавають хмари з сірчаної кислоти. Через те, що атмосфера планети добре утримує тепло, на поверхні Венери спостерігається найвища температура серед усіх планет Сонячної системи, пише Space.

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Через свій склад і розмір Венеру часто називають близнюком Землі, але через пекельні умови на планеті, вона отримала прізвисько "злий близнюк". Атмосфера Венери стала причиною появи екстремальної версії такого самого парникового ефекту, який спричиняє зміну клімату на Землі. Учені вважають, що в минулому Венера була зовсім іншою планетою і була більш схожа на Землю. Вважається, що в атмосфері Венери є ділянки з не дуже високою температурою, де може існувати навіть мікробне життя.

Склад атмосфери Венери

Атмосфера Венери на 96% складається з вуглекислого газу, на 3% — з азоту і на 1% — з інших газів — діоксиду сірки, оксиду вуглецю, водяної пари, гелію, аргону і неону. Також учені виявили невелику кількість атомарного кисню, хоча людям для дихання потрібен молекулярний кисень. Для порівняння, атмосфера Землі складається на 78% з азоту, на 21% з кисню і на 1% з інших газів, включно з аргоном, вуглекислим газом, неоном та іншими.

Тиск на Венері

Через високу щільність вуглекислого газу атмосфера Венери приблизно в 93 рази щільніша, ніж атмосфера Землі. Щоб зрозуміти наскільки там величезний тиск, уявіть, що ви перебуваєте на поверхні Венери. У цей час на кожен квадратний сантиметр вашого тіла буде тиснути вага автомобіля. Тобто потрапивши на поверхню Венери, людина буде одразу ж розчавлена високим тиском.

Хмари на Венері

Усю планету огортають хмари, що складаються з сірчаної кислоти, з невеликою кількістю сірки і фосфорної кислоти. Основна частина товстих і щільних хмар розташована на висоті від 48 до 67 км над поверхнею планети. Атмосфера Венери складається з трьох шарів, і що ближче до поверхні, то температура в кожному шарі зростає.

Усю планету огортають хмари, що складаються з сірчаної кислоти, з невеликою кількістю сірки і фосфорної кислоти. Основна частина товстих і щільних хмар розташована на висоті від 48 до 67 км над поверхнею планети Фото: wikipedia

Погода на Венері

Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, все ж найгарячішою планетою в Сонячній системі є Венера. І причина цього криється в дуже щільній атмосфері, яка створює екстремальний парниковий ефект. Тому на поверхні планети температура сягає 460 градусів Цельсія і цього достатньо, щоб розплавити свинець. При цьому температура майже не змінюється ні вдень ні вночі, а також залежно від сезонів.

Ближче до поверхні на Венері дмуть досить слабкі вітри, але в середніх шарах атмосфери швидкість вітрів досягає 700 км/год. Хоча Венера обертається навколо своєї осі всього 3 рази за 2 земні роки, хмари на Венері здійснюють повний обліт планети раз на 4 земні дні.

На Венері також ідуть дощі з сірчаної кислоти, але висока температура не дозволяє їм досягти поверхні, і вони випаровуються набагато раніше.

Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, все ж найгарячішою планетою в Сонячній системі є Венера Фото: ESA

Історія Венери

Учені вважають, що в далекому минулому Венера була вкрита океанами з рідкої води і була дуже схожа на Землю. Коли випромінювання Сонця збільшилося, то океани на планеті випарувалися. Вчені вважають, що це призвело до появи найсильнішого парникового ефекту. Випаровування океанів найімовірніше стало причиною зупинки руху літосферних плит, тобто верхніх частин кори планети. Цей процес існує на Землі.

Чи може бути життя на Венері?

Незважаючи на всі м'яко кажучи не дуже сприятливі умови на Венері, деякі вчені вважають, що в атмосфері планети можуть існувати живі мікроорганізми. На Землі такі істоти мешкають у не менш екстремальних умовах. Тому існують припущення, що істоти на Венері могли адаптуватися і вижити на планеті. Але поки що ознак життя на Венері не виявлено.

Чи може людина вижити на Венері?

На поверхні планети людина однозначно вижити не зможе: дихати нічим, найвища температура, і такий самий тиск. Але деякі вчені вважають, що на спеціально обладнаних станціях люди могли б витати в прямому сенсі в хмарах Венери. Є ділянки в атмосфері, де не дуже висока температура і не такі суворі умови, як на поверхні планети.

Фокус уже писав про те, яким чином люди зможуть полетіти на Венеру.