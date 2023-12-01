Подорож у пекло. Політ людей на Венеру: як це може статися

Венера набагато ближча до Землі, ніж Марс, тому, можливо, варто спочатку відправити астронавтів сюди.

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NASA готується відправити людей знову на Місяць найближчими роками. Також у планах американців висадка людини на Марсі десь через 15-20 років. А як щодо того, щоб відправити астронавтів спочатку на Венеру? Ця планета ближча до Землі, ніж Марс, незважаючи на надзвичайно суворі умови на поверхні, попередні дослідження показали, що в хмарах Венери може існувати життя. А на Марсі ще не виявили ознак життя. Отже, чи варто відправляти людей на Венеру? Про це пише Universe Today.

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За словами Пола Бірна з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США, на Венеру потрібно відправити людей. Але потрібно розібратися спочатку з виразом "відправка людей на Венеру". Поверхня планети "пекельна", тому ніхто не зможе протриматися там довго і не захоче туди полетіти. Але над хмарами планети температура і тиск майже такі самі, як і на Землі. Тому, якщо не брати до уваги маленьких крапель сірчаної кислоти в хмарах, то люди зможуть тут перебувати.

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Який вигляд має поверхня Венери: єдині знімки, коли-небудь зроблені на цій планеті (фото)

"Пекельні" умови на Венері — це тиск, що в 92 рази перевищує тиск на поверхні Землі, і середня температура на поверхні в 464 градуси за Цельсієм. Такий екстремальний тиск і температура робить посадку на поверхню Венери дуже важкою. Та й затриматися надовго на поверхні планети не вийде. Тільки колишньому СРСР вдалося успішно приземлити тут кілька космічних апаратів. Найдовше тут перебував зонд "Венера-13" — 127 хвилин.

За словами Бірна, найкращим рішенням для відвідування Венери був би варіант, коли астронавти на космічному кораблі вирушать сюди на шляху до іншої планети. Венеру використовують космічні апарати для досягнення того ж Марса чи Юпітера. З іншого боку, як вважає Бірн, якщо говорити про відвідування самої планети, щоб тут могли жити і працювати люди, то хмарне середовище проживання — це те, що потрібно. Але доставка людей на поверхню Венери потребуватиме такої кількості технологій і витрат, що в осяжному майбутньому навряд чи це станеться.

"Пекельні" умови на Венері — це тиск, що в 92 рази перевищує тиск на поверхні Землі, і середня температура на поверхні в 464 градуси за Цельсієм Фото: ESA

Кілька років тому років тому вчені з NASA представили проєкт місії на Венеру, яка передбачала 30-денне перебування астронавтів у хмарах Венери на спеціальному дирижаблі у верхніх шарах атмосфери планети. Це пов'язано з тим, що верхня атмосфера Венери на висоті приблизно 50 кілометрів над поверхнею демонструє набагато більш гостинні умови, включно з температурою від 30 до 70 градусів за Цельсієм і тиском, дуже близьким до земного. Але Бірн вважає і цей проект занадто дорогим.

Кілька років тому років тому вчені з NASA представили проєкт місії на Венеру, яка включала 30-денне перебування астронавтів у хмарах Венери на спеціальному дирижаблі у верхніх шарах атмосфери планети Фото: NASA

Опинившись поруч із Венерою, астронавти зможуть віддалено керувати космічними апаратами, посадковими модулями або навіть літальними апаратами для проведення наукових досліджень. Тобто поки вони не полетіли до іншої планети, астронавти зможуть отримати багато цінних даних, каже Бірн.

"Але реальна цінність такої місії полягатиме в тому, щоб навчитися жити і працювати в глибокому космосі на шляху до віддалених місць призначення, наприклад, до Марса. Тож летіти людям на Венеру потрібно, але як саме це відбуватиметься — це вже інше питання", — каже науковець.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Венері атомарний кисень. Але ним, на жаль, дихати не можна.