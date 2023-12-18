Компанія з Японії провела випробування ракетного двигуна, що працює на коров'ячому гної (відео)

Планується, що ракети-носії з таким двигуном виводитимуть супутники на низьку навколоземну орбіту.

Японська компанія Interstellar Technologies провела успішне випробування нового ракетного двигуна, який дійсно працює на коров'ячому гної місцевого виробництва, пише Futurism.

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Згідно із заявою Interstellar Technologies, інженери компанії провели успішне випробування нового ракетного двигуна ZERO, яким мають бути оснащені ракети-носії, призначені для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. Випробування проходило в Хоккайдо, найпівнічнішій острівній префектурі Японії. Новий двигун працює на рідкому біометані, який отримано з коров'ячого гною, доставленого з ферм Хоккайдо. На відео, яке розміщено в соціальній мережі Х, видно, як двигун починає свою роботу і випускає надгарячий струмінь синього горизонтального полум'я.

У компанії Interstellar Technologies заявили, що додаткові випробування двигуна ZERO будуть проведені в січні 2024 року. Якщо все пройде успішно, то такий двигун можна буде встановити на ракетах-носіях, за допомогою яких у космос відправлятимуть супутники.

Сам факт успішного випробування ракетного двигуна на біометані вже радує, але ще більше вражає те, що паливо було створено з коров'ячого гною. Таким чином такий двигун розв'язує головну проблему космічних запусків, про яку говорять багато захисників навколишнього середовища. Річ у тім, що сучасні хімічні ракетні двигуни завдають сильної екологічної шкоди планеті.

Згідно із заявою Interstellar Technologies, інженери компанії провели успішне випробування нового ракетного двигуна ZERO, яким мають бути оснащені ракети-носії, призначені для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. Фото: Futurism

Наприклад, ракета Falcon 9 від компанії SpaceX, яку активно використовує NASA для польотів у космос, працює на паливі з кисню та гасу. Викиди з двигунів таких ракет залишають в атмосфері шкідливі частинки, які можуть перебувати в повітрі протягом кількох років. Ці частинки можуть тільки посилити наростаючу проблему глобального потепління, а також пошкодити озоновий шар.

Нині збільшилася кількість космічних польотів і в майбутньому їх стане ще більше, тому необхідно розв'язувати проблему негативного впливу запусків ракет на навколишнє середовище, а особливо на клімат на Землі.

Вчені вважають, що зробити це потрібно якомога швидше, адже на Землі скоро настане переломний момент у зміні клімату через занадто великі викиди вуглецю в атмосферу.

З цієї причини використання палива, отриманого з коров'ячого гною, для ракетних двигунів, є дуже важливим. З іншого боку, велика рогата худоба є одним з основних джерел викидів метану на планеті, адже гній є джерелом понад 14% викидів парникових газів на Землі. Якщо хоча б частину цих відходів життєдіяльності корів перетворити на паливо для ракет, то це може якоюсь мірою розв'язати одразу дві екологічні проблеми.

Як уже писав Фокус, власник компанії Blue Origin Джефф Безос хоче поселити трильйон людей на величезних циліндричних космічних станціях. За словами Безоса, поверхні планет занадто маленькі, тому для заселення Сонячної системи величезною кількістю людей потрібні спеціальні космічні станції.