Дихайте глибше: наука розібралася в тому, як швидше тверезіти від алкоголю

Дослідники знайшли нові шляхи швидкого виведення алкоголю з організму, а також відновлення координації.

Вчені працюють над методами швидкого виведення з організму алкоголю, які допомогли б нашій печінці швидше впоратися з інтоксикацією, пише IFlScience.

Один із найпростіших методів, що тестуються групою дослідників під керівництвом доктора Джозефа Фішера, полягає в диханні.

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Печінка відповідає за виведення понад 90% алкоголю з організму, і в цьому разі протверезіти допоможе тільки час, оскільки цей орган працює з постійною швидкістю, яку неможливо збільшити. У разі небезпечної для життя інтоксикації алкоголем використовуються такі заходи, як кисень і внутрішньовенне введення рідини.

Але решта 10% алкоголю в нашому організмі виводиться через легені. Передбачається, що чим глибше і сильніше людина буде дихати, тим більше алкоголю виведеться назовні.

"Але ви не можете просто влаштувати собі гіпервентиляцію, бо за хвилину чи дві ви відчуєте запаморочення і втратите свідомість", — пояснює Фішер.

Замість цього дослідники створили пристрій, який дає змогу пацієнтам дихати на межі гіпервентиляції, але без побічних ефектів.

"Це дуже простий, низькотехнологічний пристрій, який можна зібрати в будь-якій точці світу: не знадобиться ні електроніки, ні комп'ютерів, ні фільтрів", — підкреслює дослідник.

Експеримент, у якому брали участь п'ятеро здорових чоловіків із концентрацією алкоголю в крові близько 0,1%, показав, що алкоголь виводився щонайменше в 3 рази швидше, ніж тільки через печінку.

Звісно, через невелику вибірку знадобляться подальші дослідження, але вчені покладають великі надії на цей метод протверезіння.

Інший експериментальний спосіб протверезіння полягає в ін'єкції фактора росту фібробластів 21 (FGF21).

Річ у тім, що FGF21 — це гормон, який виробляється печінкою під час метаболічного стресу, наприклад, під час вживання великої кількості алкоголю. Нове дослідження показало, що цей гормон може допомагати відновлювати баланс і координацію, принаймні, у мишей.

У рамках експерименту команда дала алкоголь генетично модифікованим мишам без гормону FGF21, а також контрольній групі звичайних гризунів. З'ясувалося, що етанол розщеплювався в обох груп з однаковою швидкістю, але генетично модифікованій групі знадобилося більше часу, щоб відновити координацію. Після введення ін'єкції FGF21 ці миші змогли "протверезіти" і відновити рівновагу приблизно на 50% швидше, ніж миші з контрольної групи.

"Експеримент показав, що збільшуючи концентрацію гормону FGF21 за допомогою ін'єкцій, ми можемо значно прискорити процес протверезіння", — каже один зі старших авторів дослідження Стівен Клівер.

Він також пояснив, що такий ефект був отриманий за рахунок того, що FGF21 активує частину мозку, пов'язану з пильністю. Поки незрозуміло, як це відбувається, але вчені вже вивчають нейронні шляхи, які за допомогою FGF21 чинять протверезну дію.

Нагадаємо, вчені пояснили, як змінюється організм людини за 30 днів відмови від алкоголю. Експерти запевняють, що перші поліпшення почнуться в нашому організмі одразу ж, щойно ми відставимо склянку.