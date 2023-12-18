Чи можуть люди дихати повітрям на Марсі: вчені розповіли, чим це закінчиться

Дослідники кажуть, що повітря на Червоній планеті є, інша справа його склад.

Коли перші поселенці вже висадяться на Марсі, перше, що їм знадобиться, — кисень, вода, їжа і дах над головою, пише IFLScience.

У повітрі на Землі міститься кисень, яким ми дихаємо, його забезпечують нам рослини та деякі види бактерій. Але, як відомо, кисень — не єдиний газ, який формує атмосферу Землі, він навіть не найбагатший. Тільки 21% повітря на планеті складається з кисню, а решта — це азот, близько 78%.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але якщо в повітрі більше азоту, тоді як же ми дихаємо киснем. Технічно ми вдихаємо все, що міститься в атмосфері, але наше тіло використовує тільки кисень, а решти ми позбуваємося під час видиху.

Атмосфера на Марсі дуже тонка, її об'єм становить лише 1% земної атмосфери. Іншими словами, на Марсі на 99% менше повітря, ніж на нашій планеті. Частково це пов'язано з тим, що сам Марс удвічі менший за Землю, тож його гравітації недостатньо, щоб утримати більш щільну атмосферу.

Найпоширеніший же газ у марсіанській атмосфері — це вуглекислий газ. Для людей на Землі вуглекислий газ є отруйним у високих концентраціях. Його кількість у нашій атмосфері становить менше 1%. Але в атмосфері Марса вуглекислий газ становить 96% повітря.

Водночас на Марсі майже немає необхідного нам кисню: всього лише одна десята відсотка повітря, чого точно не вистачить для виживання людини.

Якщо спробувати дихати на поверхні Марса без скафандра з киснем, людина помре в ту ж хвилину. Вона задихнеться від нестачі кисню, а також її кров закипить від низького атмосферного тиску.

На сьогодні на поверхні Марса не було знайдено однозначних доказів присутності життя на планеті в минулому. Але пошуки почалися відносно недавно, коли на Марс було відправлено марсоходи та інші апарати.

Річ у тім, що Марс — екстремальне середовище, навіть якщо не брати до уваги нестачу кисню. На поверхні Червоної планети дуже мало рідкої води, а температура неймовірно низька — вночі вона сягає -73 градусів за Цельсієм.

Але ми знаємо, що безліч організмів на Землі можуть вижити і в більш екстремальних умовах. Можливо, зараз життя на Марсі немає, але воно могло бути там мільярди років тому.

Пошук ознак стародавнього життя на Марсі — основна мета марсохода NASA Perseverance.

Нагадаємо, Земля відкотиться на 2,4 млрд років назад і це вб'є майже все живе на планеті. Дослідники прогнозують, що надзвичайне падіння рівня кисню в атмосфері нашої планети погубить більшу частину всього живого, зокрема й людей.